捷運東環段出入口規劃基座過高 都審會要求修正

台北市政府都市設計及土地使用開發許可審議委員會今上午開會，審議台北捷運環狀線東環段4站捷運出入口新建工程。（記者蔡思培攝）

2025/02/13 13:26

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運東環段是環狀線最後一段，目前仍在規劃中，台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會今上午開會審議東環段捷運站出入口規劃。不過委員認為，捷運站出入口基座過高、部分出入口周邊已無人行空間，且屋頂排水規劃也有疑慮，要求修正擇期再審。

東環段全長約13.25公里，採地下化興建，規劃包含10座地下車站，1座地下機廠。台北市都審會今天上午審議東環段DF120區段標（Y36至Y39）共4站捷運出入口規劃，其中Y36位於松山路與松隆路交叉口，規劃2處出入口；Y37位於松山路與忠孝東路5段交叉口，規劃1處出入口；Y38位於松仁路與信義路5段交叉口，規劃4處出入口；Y39位於松仁路與吳興街交叉口，規劃1處出入口。

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委員指出，Y36至Y39出入口基座規劃高度過高，以Y36為例，有一處出入口量體高達5.4公尺。委員建議將出入口基座調降，讓造型通透、輕量化，也可在出入口階梯旁設置可拉行李箱的斜坡，讓旅客不需繞路找電梯。另外，Y36站靠近南側出入口外鄰近道路沒有人行空間，委員建議量體再調整，留設人行空間。

也有委員認為，目前捷運出入口電梯雨遮空間不夠大，若雨天乘客開傘可能淋濕，建議規劃較長的遮雨空間，避免乘客一出電梯就淋雨。委員也關心，捷運出入口屋頂規劃天溝排水，若遇颱風天或落葉可能遭阻塞，天溝也可能長雜草，捷運出入口兩邊都是都更案，未來若屋頂有狀況，周邊居戶都能看到，可能影響美觀，排水部分建議改用自然洩水。

都發局表示，Y37至Y39出入口已經修正通過，Y36出入口規畫仍有待修正，將再開會審議。

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