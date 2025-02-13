桃園13農會小組長選舉15日投票 2月底召開會員代表大會

農會小組長選舉15日舉行，桃市府農業局長陳冠義13日至農會關心選票印製及投開票所佈置等選舉前置作業。（農業局提供）

2025/02/13 13:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農漁會屆次改選進行中，15日將舉行農會小組長選舉，桃園市12區農會及中華民國農會中壢辦事處共13區，農會會員人數約5萬人，將選出235組農事小組長及518席會員代表，桃市府農業局長陳冠義今（13日）至農會關心選票印製及投開票所佈置等選舉前置作業，也提醒各農會會員於15日上午9點至下午1點前，至各小組投開票所，憑身份證及印章進行投票。

陳冠義表示，依農業部公告期程，農會會員選出農事小組組長及會員代表後，基層農會於2月底召開會員代表大會選出理、監事，接續於3月初召開理、監事會議，分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事；而桃園市農會則於3月中召開會員代表大會，選出理、監事，於3月底由理、監事分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。

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此外，桃園市2個區漁會，漁會會員約4000人，漁會漁民小組、會員代表於17日開始受理登記，理、監事另於3月3日開始受理登記，並訂於3月22日由會員選出漁民小組組長及會員代表，後續進行理、監事、理事長及常務監事等選舉，並聘任漁會總幹事。

陳冠義表示，市府將謹慎面對農漁會屆次改選業務，並持續宣導拒絕賄選、公平公正，推動乾淨選風，選舉平安順利完成，農民經選舉產生賢能人士進入農會服務農民，讓農會與農民均成為最大贏家，共同打造桃園農業永續發展。

農會小組長選舉15日舉行，桃市府農業局長陳冠義13日至農會關心選票印製及投開票所佈置等選舉前置作業。（農業局提供）

農會小組長選舉15日舉行。（農業局提供）

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