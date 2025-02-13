林試所分析福山植物園聲景 四季超分明

福山植物園區內的鴛鴦幼鳥發出快速而持續的尖細叫聲。（林試所提供）

2025/02/13 13:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林業試驗所近年透過聲學監測管理的試驗林生態系統狀況，其中就包含福山植物園，林試所表示，目前已完成分析2023年、2024年的錄音資料，並結合機器學習技術將資料分類，未來隨資料累積，將可更進一步掌握極端氣候事件如颱風等過後，生態系統恢復速度與韌性。

福山植物園區內有廣大的水生植物池與原始森林區，園區內不難見到山羌、台灣野山羊等野生動物，林試所近年透過過聲學監測福山植物園的聲景動態，發現這裡的聲音不僅豐富多樣，還提供了解生態系統變化的線索，林試所指出，園區內的聲景四季分明，以水生池而言，3至5月清晨，鳥鳴主導了森林的聲景，5月到9月底則以蟬鳴為主，透過分析，可發現內有10多種蟬，晚間則有腹斑蛙的叫聲和直翅目鳴蟲叫聲，秋冬時節，隨著生物活動的減少，森林相對寧靜，以東北季風所攜來的風聲和雨聲為主。

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至於園區內的森林聲景，林試所表示，夜晚主要為直翅目昆鳴蟲的聲音，還有艾氏樹蛙的「低—低—低—」蛙鳴，夏季和秋季的颱風所帶來的大雨，常常使得森林中的山溝出現間歇性的溪水，引起的水聲也反映在聲景圖中。

林試所助理研究員蕭明堂表示，聲音監測數據揭開森林內和水生池旁生物的季節性活動與環境的變化，更提供生態研究全新的視角，未來累積更多資料後，將可進一步觀察極端氣候對生態的影響，進ˊ評估生態系統的脆弱性，並制定妥適的管理策略。

腹斑蛙是福山植物園區內水生池最優勢的蛙種，在3-9月期間常聽到牠們的叫聲。（林試所提供）

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