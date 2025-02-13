愛妻生產不幸成植物人 夫挑起重擔守護12年

簡先生向蔡女士贈出玫瑰花，對妻子表達愛意。（創世基金會提供）

2025/02/13 13:26

〔記者黃子暘／新北報導〕明（14）日就是西洋情人節，創世基金會新北市板橋院長李培菁表示，院民蔡女士12年前在生產時不幸因腦缺氧呈現植物人狀態，丈夫簡先生則一肩挑起照顧愛妻、3名幼子、重病父親的重任長達10年，2022年蔡女士入住板橋院後稍減簡先生重擔；往年簡先生情人節時都會自行買玫瑰送給妻子，今年院方為院民家屬準備玫瑰花傳情，簡先生也送花向妻子表達愛意。

李培菁指出，蔡女士12年前不幸於生產時突發腦缺氧，呈現植物人狀態，一直深愛著妻子的簡先生一肩擔起維持家計、照顧家人的重責未曾懈怠，直到2022年，蔡女士經轉介入住板橋院，由護理團隊提供每4小時灌食、每2小時翻身、更換尿布、抽痰及身體清潔等全面性照護，簡先生獲得喘息空間，對於妻子的愛則未曾消減，每週都會帶著孩子來探望母親，盼能讓妻子感受親情溫暖。

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李培菁表示，今年情人節前夕，為增進院民與家屬的家庭關係，院方替院民家屬準備了一束玫瑰花，希望讓大家感受情人節的甜蜜時光，而年年情人節都會買花送妻子的簡先生也將這束飽含愛意與祝福的花送給蔡女士。

簡先生說，非常感謝創世的準備與祝福，讓他們有個難忘的情人節。

創世板橋院補充，板橋院今年在地服務第25年，目前安養約54位植物人，也盼社會各界一同伸出援手，「救一個植物人，等於救一個家庭」，支持植物人照護服務。

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