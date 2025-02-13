為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹縣今年補助機車駕訓名額多3倍 「早鳥」可獲2700元補助

    新竹縣因應公共運輸措施不完善下，用多3倍的方式補助機車騎士接受駕訓和考照，來提高整體用路安全。（記者黃美珠攝）

    新竹縣因應公共運輸措施不完善下，用多3倍的方式補助機車騎士接受駕訓和考照，來提高整體用路安全。（記者黃美珠攝）

    2025/02/13 13:18

    〔記者黃美珠／新竹報導〕因應新竹縣偏遠地區公共運輸系統還不完善，新竹縣政府今年用多3倍名額給機車駕訓補助的方式，讓更多需要騎車上路的鄉親能接受駕訓且考照，以養成正確的用路習慣和嫻熟的駕駛技術，所以今年將有1000個新手騎士，只要參加機車駕訓且考照成功，就能獲得補助，每人最多2700元。

    縣長楊文科、新竹區監理所所長吳季娟今天特別聯手在縣府1樓大廳為前述好康做宣傳，呼籲新竹縣民，或人在新竹縣就學的學生踴躍爭取參加機車駕訓，前600名報名且考上駕照的「早鳥」可申請獲得2700元的補助，等於民眾自費1000元就可獲得市價3700元的駕訓課程指導。而「非早鳥」每人也有1900元的補助金可領。

    縣長楊文科說，統計顯示去年新竹縣參加機車駕訓考取駕照者，比沒有參加駕訓課程者，違規風險降低了54%、肇事風險降低26%。

    新竹區監理所長吳季娟說，機車駕訓班共3天課程，內容有6個小時的學科和10個小時的術科。交通部統計全國參加過機車駕訓的人上路後違規風險減少59％、事故風險減少36％，如果同時參加機車駕訓和道路安駕的人，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%，可見參加機車駕駛訓練，確實有助減少事故發生。

    縣府交通旅遊處長陳盈州說，今年在新竹縣的機車駕訓補助專案，贊助單位還有新竹物流、福雄工程、新竹安駕駕訓班、日新駕訓班。

    符合報考駕照等資格的民眾，直接向新竹安駕駕訓班或日新駕訓班報名，前600名可獲得全部共2700元補助，除了中央和縣府各自補助的1300元、300元，另有前述贊助企業和駕訓班各提供800塊和300塊的補助金。至於第601起到第1000名的報名駕訓者 ，雖少了企業贊助的金額，但仍可獲1900元的補助款。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播