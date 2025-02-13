新竹縣今年補助機車駕訓名額多3倍 「早鳥」可獲2700元補助

新竹縣因應公共運輸措施不完善下，用多3倍的方式補助機車騎士接受駕訓和考照，來提高整體用路安全。（記者黃美珠攝）

2025/02/13 13:18

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應新竹縣偏遠地區公共運輸系統還不完善，新竹縣政府今年用多3倍名額給機車駕訓補助的方式，讓更多需要騎車上路的鄉親能接受駕訓且考照，以養成正確的用路習慣和嫻熟的駕駛技術，所以今年將有1000個新手騎士，只要參加機車駕訓且考照成功，就能獲得補助，每人最多2700元。

縣長楊文科、新竹區監理所所長吳季娟今天特別聯手在縣府1樓大廳為前述好康做宣傳，呼籲新竹縣民，或人在新竹縣就學的學生踴躍爭取參加機車駕訓，前600名報名且考上駕照的「早鳥」可申請獲得2700元的補助，等於民眾自費1000元就可獲得市價3700元的駕訓課程指導。而「非早鳥」每人也有1900元的補助金可領。

請繼續往下閱讀...

縣長楊文科說，統計顯示去年新竹縣參加機車駕訓考取駕照者，比沒有參加駕訓課程者，違規風險降低了54%、肇事風險降低26%。

新竹區監理所長吳季娟說，機車駕訓班共3天課程，內容有6個小時的學科和10個小時的術科。交通部統計全國參加過機車駕訓的人上路後違規風險減少59％、事故風險減少36％，如果同時參加機車駕訓和道路安駕的人，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%，可見參加機車駕駛訓練，確實有助減少事故發生。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，今年在新竹縣的機車駕訓補助專案，贊助單位還有新竹物流、福雄工程、新竹安駕駕訓班、日新駕訓班。

符合報考駕照等資格的民眾，直接向新竹安駕駕訓班或日新駕訓班報名，前600名可獲得全部共2700元補助，除了中央和縣府各自補助的1300元、300元，另有前述贊助企業和駕訓班各提供800塊和300塊的補助金。至於第601起到第1000名的報名駕訓者 ，雖少了企業贊助的金額，但仍可獲1900元的補助款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法