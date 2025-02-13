漫步粉紅花海！ 新北三芝櫻花小旅行開放報名

新北三芝區種植了上萬株櫻花，每逢初春時節，紅遍山頭的粉紅櫻花綻放，彷彿讓人置身粉紅花海之間。（圖由三芝區公所提供）

2025/02/13 13:05

〔記者陳奕劭／新北報導〕春天是賞櫻的季節，新北市三芝區「櫻花綻放旅行去」即日起開放報名，2月23日與28日舉辦2場次，帶來春季賞櫻漫遊、農場拔蘿蔔體驗、品味客家茶、享用風味餐食等活動，每人報名費699元，詳情可致電：（02）2636-3111或臉書粉絲專頁「新北市三芝區農會推廣部」、「二號空間×三芝故事館」查詢。

三芝區公所表示，春天是櫻花的舞台，2、3月櫻花盛開時，微微春風吹徐，如雪花般飄落，讓人感受濃濃幸福風味。新北三芝區種植了上萬株櫻花，每逢初春時節，紅遍山頭的粉紅櫻花綻放，彷彿讓人置身粉紅花海之間，不妨讓跟著櫻花去旅行，活動總共規劃10場次，2月場次分別是23日與28日舉行，3月場次後續再公布。

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區公所介紹，行程特色有「櫻木花道賞櫻漫遊趣」，在三芝櫻木花道欣賞台灣早櫻、八重櫻、吉野櫻漫天飛舞；「蛇福櫻陶春季文創聯展手作趣」在三芝故事館欣賞藝術家作品；「小農直銷站的百變餐桌」帶來食農體驗、品味客家茶、享用風味餐食；「小農直販找鮮蔬」帶來拔蘿蔔開心農場體驗，即日起報名，每人費用699元（嬰兒200元），每場次限額17名。

區公所提醒，山區與平地溫差大，建議攜帶保暖衣物與雨具，應對突如其來的天氣變化，賞櫻屬季節性活動，如遇天候因素導致櫻花凋謝或未盛開，仍會前往原景點欣賞當地風光，無論花況如何，建議以輕鬆心情參加，用手機與相機捕捉櫻花小旅行的美好瞬間。

新北市三芝區「櫻花綻放旅行去」即日起開放報名，圖為活動DM。（翻攝自臉書「三芝區公所」）

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