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    暢遊宜蘭抽好禮同1人連中2獎 縣府：依規則將放棄其中1項

    宜蘭縣府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，全國民眾到宜蘭旅遊，只要消費滿500元就可上網登錄抽獎，12日舉行第一次抽獎活動。（資料照）

    宜蘭縣府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，全國民眾到宜蘭旅遊，只要消費滿500元就可上網登錄抽獎，12日舉行第一次抽獎活動。（資料照）

    2025/02/13 12:51

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕屏東內埔鄉年貨大街抽獎連2年同1人中頭獎汽車引發爭議，屏東地檢署介入調查，有眼尖網友也發現，暢遊宜蘭抽好禮昨抽出第一波獎項，莊姓女子同時連中戴森吸塵器及IPAD平板電腦，被質疑抽獎違反遊戲規則。縣府回應，依規則莊女將會放棄其中1項，由備取1遞補獲獎。

    宜蘭縣府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，全國民眾到宜蘭旅遊，只要消費滿500元就可上網登錄抽獎，12日舉行第一次抽獎活動，在律師、政風等單位見證下，採用電腦系統抽出65吋電視等125個獎項，首波抽獎活動累積8300多人次參與，其中莊姓女子同時被抽中戴森吸塵器及IPAD平板電腦。

    有網友今天上網發文質疑，認為抽獎活動不公平，同時獲獎人在小獎時一直迴避沒抽到，卻能抽到價值上萬元獎品，底下也有人附和，懷疑莊女是縣府職員，才能有如此好康待遇，並提及「大小獎限定每人中一次，明顯違反規定！」

    縣府工商旅遊處回應，第1波公開抽獎已於12日上午抽出，有關吸塵器及IPAD平板電腦得主皆為同1人，經查詢抽獎系統查詢，莊女確實有在宜蘭消費並上傳發票，登錄30多筆資料，積極參與活動。

    工旅處表示，依此次活動抽獎規定，汽車、機車、手機等大獎，於活動期間（不分抽獎次數）每人僅限中獎1次，電視、吸塵器、禮券等百項獎品，活動期間每人也僅限中獎1次，另已中獎過的發票或購物證明，均不得重複參加抽獎資格。因莊女同時被抽中2個獎項，依規則須放棄其中1項，由備取1獲獎，莊女已了解活動內容，目前正在考慮放棄哪項獎品。

    工旅處指出，中獎莊女也非縣府員工，特此澄清。由於抽獎活動將持續到3月2日，第2波抽獎日期為3月12日，將抽出最大獎汽車1輛、電動機車2輛、iPhone16手機3支及65吋電視等，歡迎全國民眾暢遊宜蘭，就有機會把汽車開回家，只要消費滿500元，不同一張的發票，個人可以重複登錄，增加中獎機會。

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