明日情人節！台北花市玫瑰交易每把破千元 小資情侶選這款省荷包

明天就是西洋情人節，台北花市交易熱絡，玫瑰交易價每把平均破千元。（資料照）

2025/02/13 12:55

〔記者楊媛婷／台北報導〕明天就是西洋情人節，今年要送上一大把玫瑰花，除心意外，銀彈恐要更充足，台北花市今（13日）玫瑰上品的玫瑰一把平均批發交易最高價都要1千元，受歡迎的翡翠紅品系玫瑰一把（20朵）更是逼近2千元，農糧署表示，主要是受去年颱風與近期寒流影響，導致玫瑰減產與花期延後所致。

針對預算有限，但也想藉花束表達愛意的情侶，台灣花店協會理事長孫銘鴻建議可選擇花型接近玫瑰，價格又較平易近人的桔梗，或可選除紅、粉兩色外的玫瑰，都會是相對價格親民的花卉選擇。

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愛侶過情人節不能少的就是一把浪漫的花束，隨節日帶動需求，台北花市今花卉每把交易價站到近年新高點，每把平均交易價達132.4元，情人節的代表花卉紅色系玫瑰交易價每把最高更衝破千元，農糧署副署長姚志旺表示，受到去年颱風等影響花苞，近期又遇到寒流等影響，玫瑰花期有延後，產量整體至少減少2成以上，加上玫瑰又是情人節應景花卉，量少加上市場需求大，加上今年情人節又在週五的小週末等因素，都會帶動價格。

孫銘鴻指出，目前情人節買花情況和往年相當，玫瑰價揚除國產玫瑰受天氣影響花期延後外，進口玫瑰量也較少，因此一束玫瑰花束含外送費用約要2千元起跳，到店自取也要1500元，也因玫瑰目前價高，因此花店備貨現拿的花束數量不會太多，建議民眾若要購買情人節花束，可先向花店預定，以免到店要購買卻撲空。

情侶若預算有限，專家建議可選較平價、花形類似玫瑰的洋桔梗。（資料照）

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