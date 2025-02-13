屏縣友善校園週周春米入校宣導 瑪家國中展現冠軍營養午餐

屏東縣長周春米透過有獎問答向學生宣導自我保護的正確觀念。（記者羅欣貞攝）

2025/02/13 13:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府配合教育部友善校園政策，各校將開學第一週定為友善校園週，本學期主題為「拒絕兒少性剝削─不拍、不傳、不留、要求助」，屏東縣長周春米今天（13日）到瑪家國中入校宣導，帶領全體師生一同宣誓，建立正確自我保護觀念。

瑪家國中近年設置原住民族實驗教育班，屏東縣長周春米讚賞師生於在地文化脈絡上，發展屬於自己的民族教育課程，現場還有學生森巴鼓團演出，將排灣族、魯凱族樂舞、歌謠，以及用心設計的服飾，結合熱情的拉丁樂器，營造出極具張力的打擊表演，另有學生柔道示範表演，均十分精彩。

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該校學生今天的營養午餐，是縣府第二屆「廚神爭霸戰─學校營養午餐創意料理秀」中的冠軍菜色，運用紅藜、洋蔥、白蘿蔔等在地食材入菜，烹調出熱量計算、營養、菜色搭配及創意都滿分的美味營養午餐，學生們吃得開心，也能維持一整天課程的活力與能量。縣長周春米今天也特別了解學生們用餐的情形。

屏東縣政府教育處強調，屏縣各校於每學期開學第一週積極辦理友善校園週，透過多元、創意、活潑的活動，將拒絕兒少性剝削、校園詐騙防治、交通安全宣導、原住民及多元文化教育、強化學生身心健康與輔導、強化校園自殺防治工作、防制學生藥物濫用、防制校園親密關係暴力事件等主題納入宣導中，建構以學生為中心、學校為本位的友善校園環境。

屏東縣長周春米和瑪家國中學生們自拍，勉勵學生們努力學習。（記者羅欣貞攝）

瑪家國中營養午餐是屏東縣廚神爭霸戰中的冠軍，縣長周春米到校特別了解學生用餐情形。（記者羅欣貞攝）

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