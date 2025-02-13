獨家》80年台糖烏樹林老車站變調 移除歷史文物變「黑5寶賣場」

台糖烏樹林車站原文物陳列展作為歷史展區。（曾吉賢提供）

2025/02/13 13:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近80年歷史的台糖烏樹林車站，見證老站再生故事，吸引日本若櫻鐵道株式會社將於17日參訪，沒想到站內陳列文物竟全部移除，變成商品賣場，讓台南藝術大學聲音影像研究所所長曾吉賢大呼傻眼，「一座充滿歷史故事的車站費盡力氣再生，竟不敵現場台糖的『黑五寶』」！

烏樹林驛起造於1944年（日治昭和19年），1946年落成使用，擔任新營、白河、東山三地重要的交通樞紐，1983年關閉。2001年在曾吉賢帶領田調團隊與民間合力搶救下，並爭取文化部文資局補助展覽重新再生，也帶動糖業鐵路文化復振。

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「若櫻鐵道株式會社」是日本現任首相石破茂故鄉八頭廳的地方支線鐵路，因為自身鐵路曾廢止，後因居民自主要求、並投入再生，讓若櫻鐵道上仍有列車行駛。

「讓⼀條鐵道、讓⼀座⽕⾞站活下去的故事在⽇本並不特別。但這樣的故事，在台灣是非常稀有的」。曾參與烏樹林車站搶救再生的曾馨瑩導演與若櫻鐵道朋友分享，他們對於曾遭停駛廢站的烏樹林車站能再生成功感到敬佩，於是決定來訪。將由代表取締役專務矢部雅彥一行人於17日至烏樹林車站參訪觀摩，⽇本亦有出版社即將出版再⽣烏樹林的故事。

將為櫻道朋友作導覽講述再生過程的曾吉賢感歎表示，車站展覽被移除一空做為賣場，見學訪團來觀看重要鐵道文資，「我領他們到現場的第一句解說該如開口？」

曾吉賢表示，台糖把烏樹林車站歷史空間上的故事、歷史、設備、擺設、展覽全部移除，換上粗糙的販賣擺攤，「是對糖業史、糖鐵史最大的侮辱」，換言之，也是對自己烙上「後糖業時代」身分失根的印記，對文資沒有遮掩的粗暴表現！

曾吉賢發文引起文化界關注，網友留言「糖業文化的保存何其珍貴」「天啊！怎麼會這樣.....真讓人難受」「車站整修是把文物移除改商品啊？」「真要這樣搞到底？那就失去再生意義」「真的超誇張，難得烏樹林是保存最完整的糖業鐵路場域，竟然自己破壞掉」。

大約4坪大的歷史展區，鐵道文資全部移走變為賣場。 （曾吉賢提供）

海西伯的事務桌、閉塞器、座位都不見了，剩下台糖豆漿燕麥。（曾吉賢提供）

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