新北市技能競賽即起報名至3/17 賽事新闢「藝術麵包」項目

新北市技能競賽即日起至3月17日止免費報名，前三名與優等選手均有獎金，比賽總獎金共80萬元。圖為往年比賽情況。（新北市勞工局提供）

2025/02/13 12:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市技能競賽提供蛋糕、咖啡等領域餐飲專業選手競技舞台，勞工局長陳瑞嘉指出，今年度技能競賽將在4月26日於三重區綜合體育館舉行，除了延續歷屆「翻糖蛋糕」、「奶油蛋糕裝飾」、「咖啡拉花」3項競賽，這屆新增「藝術麵包」項目，即日起至3月17日止免費報名，前三名與優等選手均有獎金，比賽總獎金共80萬元。

陳瑞嘉表示，新北技能競賽是選手展現技藝、交流切磋的舞台，藉由公平評審與賽制提升賽事價值與影響力，今年賽事除延續既有的「蛋糕創意裝飾」、「翻糖蛋糕」及「咖啡拉花」競賽項目，考量民眾對麵包的口味、視覺品質要求提升，今年賽事新闢「藝術麵包」競賽項目，參賽者將以麵包應有的顏色為主，運用技巧或可可粉、咖啡液、堅果穀物等食材來進行麵糰顏色層次變化，創作技藝與創意兼具的作品。

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勞工局指出，比賽採網路報名，自即日起至3月17日截止，可至「BeClass線上報名系統」站內搜尋，比賽將於4月26日於三重區綜合體育館舉行，今年奶油蛋糕及咖啡拉花項目採分組辦理，分高中（職）組、大專組、社會組，藝術麵包及翻糖蛋糕項目不分組，報名參賽免費，參加烘焙項目競賽均有材料費補助，詳細資訊可至「2025新北市技能競賽」官網（http://www.nt-skill.com/）查詢。

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