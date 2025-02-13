竹縣寶山「打中午文化季」2/15酬神慶元宵 邀你聽歌踩街看大戲

新竹縣寶山鄉「打中午文化季」之酬神慶元宵，本週六（15日）將在雙溪國小登場，活動有寶山歌王歌后爭霸戰、八音團表演、踩街遊行，以及「宋坤傳藝」帶來的酬神大戲。（圖由寶山鄉公所提供）

2025/02/13 12:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉「打中午文化季」之酬神慶元宵，本週六（15日）將在雙溪國小登場，活動從二手市集展開，下午緊接著寶山歌王歌后爭霸戰、八音團表演、踩街遊行，5點半壓軸場由「宋坤傳藝」帶來的酬神大戲，鄉長邱振瑋歡迎全國民眾共襄盛舉，體驗道地的客庄傳統習俗。

邱振瑋表示，寶山鄉打中午活動是全國保存最完整並有180年歷史，新城新豐宮為新城、深井、寶斗3個村的信仰中心，主祀三山國王，每年正月元宵節前後2天，都會舉辦除疫與遶境祈福活動，神明遶境所到之處，鄉民沿路擺設香案迎接，家家戶戶都準備拿手好菜，接待參與遶境的信眾及陣頭人員，形成「打中午食福」的習俗。

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迎神繞境今年由寶斗庄及柑仔崎庄輪值，2月11日至12日熱鬧舉行，寶山鄉公所昨於柑仔崎祭典區前，特別邀請宋坤傳藝演出「打中午酬神慶元宵」，為活動增添濃厚的文化氛圍。

「寶山酬神慶元宵」15日將在雙溪國小操場舉辦，上午11點有二手市集，下午1點到4點寶山歌王歌后爭霸戰，下午3點精彩的八音團與踩街遊行將熱鬧出行，遊行隊伍包含龍隊、電音三太子、客家方口獅、各村挑擔隊伍、芎林客家金獅團、新瓦屋花鼓隊等。

下午5點半由「宋坤傳藝」帶來酬神大戲，2個小時的精彩演出，預期是活動最高潮。現場還有園遊券兌換美食，多樣的市集攤販，還有為小朋友準備的遊戲區，期讓全家大小都能盡興而歸。

新竹縣寶山鄉「打中午文化季」之酬神慶元宵，本週六（15日）將在雙溪國小登場，活動有寶山歌王歌后爭霸戰、八音團表演、踩街遊行，以及「宋坤傳藝」帶來的酬神大戲。（圖由寶山鄉公所提供）

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