台南濕地與鹽田文化新玩法 沉浸式體驗學習課程將上線開放預約

學習體驗新課程「白金騎遇・飛羽樂章」，可觀賞候鳥生態。（雲嘉南管理處提供）

2025/02/13 12:24

〔記者楊金城／台南報導〕台南濕地生態與鹽田文化怎麼玩，雲嘉南濱海國家風景區管理處開發出好玩的學習體驗課程「白金騎遇・飛羽樂章」，未來新教案經國家環境研究院審核通過後，將上線開放機關團體及學校預約此一沉浸式體驗學習課程。

雲嘉南管理處處長徐振能今天（13日）表示，「雲嘉南鹽田及濕地環境教育中心」自成立以來，已開發3大特色環境教育課程，涵蓋鹽業文化、濕地生態與候鳥遷徙等議題，希望透過開發第4套新課程「白金騎遇・飛羽樂章」，讓參與者以騎行自行車的方式深入濕地與鹽田，並推廣低碳旅遊。

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此次新課程帶學員由北門遊客中心出發，沿著夕鹽段多元自行車道騎行，穿梭於濕地廊道，觀察各式候鳥與濕地植物，還有中洲與16號廢曬鹽田，直抵井仔腳鹽田的鹽業地景，探索台灣天日曬鹽技藝的悠久歷史和鹽業文化資產的保存。

遊客並可親手體驗鹽雕DIY，以濱海常見的招潮蟹為造型，創作當地特色的鹽藝作品，也品嘗鹽鹵豆花與茶葉蛋，感受鹽在生活中的多重魅力，同時支持地方文創產業。環境教育新課程 約有3小時沉浸式體驗學習小旅行。

現行3套課程，分別為「風光鹽生」探討台灣鹽業發展歷史，認識傳統製鹽技術、「滄海桑田」了解鹽田轉變為濕地的過程，探討生態環境的變遷、「黑琵HAPPY用餐趣」」介紹黑面琵鷺的遷徙行為，探索濕地生態的重要性，機關團體及學校可上雲嘉南管理處網站查詢預約。

新玩法帶志工親手體驗鹽雕DIY招潮蟹。（雲嘉南管理處提供）

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