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    警察特考等考試日期出爐 自6月14日起舉行

    考試院院會今通過，114年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員等考試，將於今（114）年6月14日至15日舉行。 （考試院提供）

    考試院院會今通過，114年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員等考試，將於今（114）年6月14日至15日舉行。 （考試院提供）

    2025/02/13 12:12

    〔記者林曉雲／台北報導〕有志於人民保姆警察工作者看過來！考試院院會今（13日）通過，114年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員、移民行政人員考試及114年特種考試退除役軍人轉任公務人員考試等日期，將於今（114）年6月14日至15日舉行，另於6月16日舉行警察特考外事警察人員類別外語口試。

    考試院表示，有關這5項考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式、體格檢查時間及標準等，分別依照各項考試規則等規定辦理，相關資訊將自2月21日起載明於應考須知，並預訂於3月7日至17日受理報名，有意報考者，可把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。

    考試院說明，這5項考試，除了警察特考三等考試外事警察人員類別、一般警察特考第二試、國安特考第二試及第三試、移民特考第二試及第三試，集中於台北考區應試外，其餘考試均分設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區舉行。

    考試院進一步說明，「警察特考」包括三等考試設行政警察人員等13類別組共306名、四等考試設行政警察人員等5類別組共1733名，合計2039名；「一般警察特考」包括二等考試設刑事鑑識人員材料及化學物品鑑析組等2類別組共3名、三等考試設行政警察人員等6類別組共45名、四等考試設行政警察人員等4類別組共2296名，合計2344名。

    此外，「國安特考」包括三等考試設政經組（選試英文）等6組別共46名、五等考試設行政組等3組別共30名，合計76名；「移民特考」包括二等考試設移民行政類科6名、三等考試設移民行政類科，並按選試英文等7種語文別提列需用名額共75名、四等考試設移民行政類科32名，合計113名；「退除役特考」包括三等考試設一般行政等8類科共79名、四等考試設一般行政等4類科共16名，合計95名。

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