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    紫南宮「吃丁酒」下雨加倍送！狂發7萬包 2萬人冒雨朝聖

    南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動登場，雖下起大雨，但仍吸引2萬多人到場排隊朝聖。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動登場，雖下起大雨，但仍吸引2萬多人到場排隊朝聖。（記者劉濱銓攝）

    2025/02/13 12:17

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山紫南宮年度「吃丁酒」活動今登場，雖然天公不作美下起大雨，但仍吸引2萬多人排隊朝聖，南投縣長許淑華也到場共襄盛舉，廟方感謝民眾熱情，今加倍發送丁酒料理包，每人可領2包，預計發出7萬餘包，讓大家在春節過後「呷平安、呷發財」。

    廟方主委莊秋安表示，今年春節過後因逢流感高峰，為避免信眾群聚吃丁酒，便改發丁酒料理包，每包為2人份，與過去現場吃丁酒相較，以前為避免民眾食用丁酒後有酒駕疑慮，米酒都會放少一點，但改成料理包後，民眾都外帶回家，因此米酒有多放一些，即便是料理包，但風味不輸現場煮的，甚至吃起來更富酒香。

    莊秋安也說，「吃丁酒」活動這幾年因疫情改發料理包，以往每人可領取1包，但今下大雨仍吸引2萬多人冒雨排隊，為感謝信眾熱情，「加倍發送」丁酒料理包，每人可領2包，並請丁酒供應商卜蜂公司加緊補貨，盼讓排隊的民眾都能帶回家與親友一起「呷平安」，並說，若之後沒有疫情風險，丁酒就會改回現場吃。

    到場一起發丁酒的許淑華表示，紫南宮今年在廟方全體人員努力下，春節人潮創下新高，並感謝廟內土地公的庇佑，為南投帶來觀光人潮，連帶現正舉辦中的南投燈會，參觀人次也愈來愈多，今天的丁酒活動則是地方盛事，改發料理包不僅清潔衛生，也能避免疫病傳播，非常感謝廟方用心。

    南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動，南投縣長許淑華（左二）與廟方主委莊秋安（左一）一起發放丁酒料理包，盼讓信眾都能帶回家「呷平安」。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動，南投縣長許淑華（左二）與廟方主委莊秋安（左一）一起發放丁酒料理包，盼讓信眾都能帶回家「呷平安」。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動，雖下大雨仍吸引2萬多人到場排隊朝聖，廟方為此加倍發送丁酒料理包，感謝信眾熱情。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動，雖下大雨仍吸引2萬多人到場排隊朝聖，廟方為此加倍發送丁酒料理包，感謝信眾熱情。（記者劉濱銓攝）

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