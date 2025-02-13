投資自己快報名 雲嘉南產業新尖兵培訓班開辦21班

待業青年鄭宇宏接受產業新尖兵的「大數據與半導體技術人才培訓班」後，錄取科技公司AI工程師。（勞發署雲嘉南分署提供）

2025/02/13 12:05

〔記者楊金城／台南報導〕勞動部勞發署雲嘉南分署上半年將開辦「產業新尖兵計畫」21班，主修數學系的24歲青年鄭宇宏，接受產業新尖兵的「大數據與半導體技術人才培訓班」後即錄取科技公司AI工程師，如願進入AI產業。

鄭宇宏畢業後為儲蓄進修學費，還曾在工廠上大夜班，報名參訓民間的數據分析班後應徵數據分析工程師，但薪資僅27K，讓他決心再進修，參加勞動部產業新尖兵「大數據與半導體技術人才培訓班」。

請繼續往下閱讀...

鄭宇宏說，再進修培訓選擇是對的，課程除專業豐富涵蓋AI應用、半導體元件、積體電路技術、系統晶片設計、AIoT與Python程式設計及大數據分析外，還安排科學園區的企業參訪了解產業特性，而最有感的是訓練費補助和學習獎勵金可領。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，「產業新尖兵」課程涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃等五大領域，補助對象為15歲至29歲待業青年，而勞動部為減輕青年負擔，補助每人最高10萬元的訓練費用，訓期間每月還有8千元的學習獎勵金補助，雲嘉南分署執行4年來已協助近4千位青年習得新興技能成為前瞻性產業人才。

劉邦棟說，雲嘉南地區今年上半年將開辦21班課程，預計培訓634名重點產業人才，包含AIoT,Big_Data,FinTech跨領域人才、生成式AI技術與數位行銷人才、智慧製造數據分析工程師、跨域Java軟體工程師及ESG永續管理師暨碳管理專業人才等課程，歡迎上台灣就業通產業新尖兵計畫網查詢。

產業新尖兵計畫，帶領培訓學員參訪科學園區參訪，了解產業。（勞發署雲嘉南分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法