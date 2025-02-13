為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    數位性別暴力受關注 教育部攜手教育電台深入討論

    數位性別暴力受關注，教育部攜手教育電台，在「性別平等Easy Go」節目進行深入討論。（取自教育電台官網）

    數位性別暴力受關注，教育部攜手教育電台，在「性別平等Easy Go」節目進行深入討論。（取自教育電台官網）

    2025/02/13 12:07

    〔記者林曉雲／台北報導〕「數位性別暴力防治」與「月經平權教育」等重要性別教育議題受關注，教育部攜手國立教育廣播電台合作製播「性別平等Easy Go」節目，將由家長、教職員與學生進行深入討論，提供性別教育的新思路，並教導如何在數位時代有效溝通與互動。

    教育部學特司科長林沛雨說明，今年節目將探索多元性別教育，並著力於消除刻板印象和性別偏見的實際行動，每週製播1集，今年規劃製播52集，節目設計分為「性別大八卦」及「性別慢慢聊」等兩大單元。

    「性別大八卦」以輕鬆活潑的方式，為聽眾快速更新性別教育的最新消息，無論是近期的性別平等教育活動、重要時事，還是值得關注的網路媒體文章，幫助民眾用最短的時間了解性別平等教育的發展，輕鬆增進對性別議題的敏銳度；「性別慢慢聊」單元則透過訪談，與來賓進行性別平等議題的深度討論。

    每集節目將會邀請基層教師、教授、家長與社會團體等來賓，分享他們的實務經驗與研究成果，或是聊聊個人的性別生命故事。節目也將結合「性別平等教育季刊」精彩內容，邀請專題主編與作者分享他們的觀點，讓聽眾在豐富的討論中找到啟發，播出時段為每週日下午3時05分至4時，也可透過教育廣播電台官網線上收聽，不限頻道播出時間及地點限制，點選收聽過去60天節目音源檔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播