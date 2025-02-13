數位性別暴力受關注 教育部攜手教育電台深入討論

數位性別暴力受關注，教育部攜手教育電台，在「性別平等Easy Go」節目進行深入討論。（取自教育電台官網）

2025/02/13 12:07

〔記者林曉雲／台北報導〕「數位性別暴力防治」與「月經平權教育」等重要性別教育議題受關注，教育部攜手國立教育廣播電台合作製播「性別平等Easy Go」節目，將由家長、教職員與學生進行深入討論，提供性別教育的新思路，並教導如何在數位時代有效溝通與互動。

教育部學特司科長林沛雨說明，今年節目將探索多元性別教育，並著力於消除刻板印象和性別偏見的實際行動，每週製播1集，今年規劃製播52集，節目設計分為「性別大八卦」及「性別慢慢聊」等兩大單元。

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「性別大八卦」以輕鬆活潑的方式，為聽眾快速更新性別教育的最新消息，無論是近期的性別平等教育活動、重要時事，還是值得關注的網路媒體文章，幫助民眾用最短的時間了解性別平等教育的發展，輕鬆增進對性別議題的敏銳度；「性別慢慢聊」單元則透過訪談，與來賓進行性別平等議題的深度討論。

每集節目將會邀請基層教師、教授、家長與社會團體等來賓，分享他們的實務經驗與研究成果，或是聊聊個人的性別生命故事。節目也將結合「性別平等教育季刊」精彩內容，邀請專題主編與作者分享他們的觀點，讓聽眾在豐富的討論中找到啟發，播出時段為每週日下午3時05分至4時，也可透過教育廣播電台官網線上收聽，不限頻道播出時間及地點限制，點選收聽過去60天節目音源檔。

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