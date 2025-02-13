教育部學產基金5年補助27億元 78萬弱勢生受惠

教育部學產基金5年補助27億，78萬弱勢生受惠。（圖擷取自教育部官網）

2025/02/13 12:09

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部學產基金近5年累計補助弱勢學生27億4362萬餘元，讓來自困難家庭的學子78萬4699人次獲得實質幫助，為進一步提升學產土地的運用效益，教育部近期修正「學產不動產標租作業要點」，將基地首次租期延長至30年，並得再續租20年，以利房屋興建使用。

教育部秘書處科長蘇明鴻說明，學產基金自成立以來，始終秉持「取之於教育、用之於教育」公益精神，透過專業管理與永續經營，積極為經濟弱勢學子打造多元且穩定的助學支持系統。

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自108年度至112年度，學產基金已累計補助弱勢學生金額高達27億4362萬餘元，讓來自困難家庭的學子78萬4699人次獲得實質幫助，112年度即提供約4億9000萬餘元的助學補助，嘉惠超過13萬4900人，涵蓋低收入戶助學金、急難慰問金、學生工讀金等多項補助措施，為無數懷抱夢想的學子鋪設更寬廣的求學之路。

蘇明鴻表示，學產基金每一筆補助，都是一份改變未來的希望，讓學子們無懼經濟困境，勇敢逐夢，邁向更光明的前程，為社會孕育更多具備競爭力與貢獻心的優秀人才，學產基金的歷史可追溯至300餘年前，無數熱心教育的先賢慷慨捐地興學，為後代奠定教育基石，如今這些珍貴的學產土地由教育部專業管理，透過出租收益持續支持教育公益。

蘇明鴻說明，依修正的「學產不動產標租作業要點」，基地首次租期延長至30年，並得再續租20年，以利房屋興建使用，已用於「國有學產土地公開標租」，所支付的每一分租金，都將化為助學力量，改變弱勢學子的未來。有意投標者可至教育部全球資訊網，進入「便民服務」中的「學產基金資源區」下載招標文件。

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