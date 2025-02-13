台師大碩班8722人報名增4成！ 還向台科大借30間教室當考場

台師大碩班今年共有8722人報名，還須向台科大借30間教室當考場。（台師大提供）

2025/02/13 12:01

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學114學年度碩士班考試今（13）日登場，共有8722人報名，較去年大增2532人、成長40.9％，創下歷年增幅最高紀錄，還須向台灣科技大學商借30間教室作為支援考場，教育心理與輔導學系碩班連續8年蟬聯最難考上的科系，今年379人爭取11個名額，錄取率僅2.9％。

台師大碩班考試今年共有55系所招生，8722人報名甄選入學（3504人）和考試入學（5218人），以資訊工程系985人、電機工程系534人、全球經營與策略研究所407人的報名人數最多，其中資工系碩班報名增142.61％，連續3年皆為報名人數最多科系。

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台師大教務長劉美慧表示，應和政府提倡與推動AI相關政策有關，也影響就業市場對相關領域人才的需求，就連成立滿兩年的AI跨域應用研究所，增幅也達70.73％。

在錄取率部分，電機系3.75％、全營所4.67％、管理所5.97％、資工系5.99％、機電系9.22％，今年新成立的車輛與能源工程研究所，首度加入招生行列，20人爭取2個名額。

劉美慧表示，台師大與多家龍頭企業建立緊密合作關係，為學生提供產業實習及研究機會，例如與台積電合開「半導體學程」，另與友達光電、瑞昱半導體、中強光電、麗臺科技等企業合作；也將課程融入產業培訓，例如和輝達NVIDIA、技嘉科技GIGABYTE產學合作，打造全國首座元宇宙動態捕捉實驗室，而在人工智慧及跨領域應用軟體產業，與康舒科技、易晨智能、開酷科技、趨勢科技等合作。

此外，台師大推動「碩士班先修課程」、「鼓勵學生參加專題研究」、「設置本校畢業生碩士班新生入學成績優異獎學金」等配套措施，近3年碩士班註冊率從95.96％成長到96.62％。

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