說到做到！企業家不忘對小學生的承諾 開學後親發紅包

白手起家經營自動化機械的企業家陳金發（圖左），兌現在遊覽車上的承諾，頒發大紅包給達成目標的彰化縣秀水鄉陜西國小6年級的粘同學。（陜西國小提供）

2025/02/13 11:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉陜西國小6年級學生，去年11月受到建國獅子會贊助，前進桃園圖書館進行小旅行，活動推手陳金發在遊覽車上與學生閒聊，其中有3位學生各自許下月考願望，陳金發承諾「達成目標就發大紅包」。而陳金發也說到做到，在開學後親自把2000元大紅包頒給達成「考第一名」目標的粘同學，以身教做了最好的榜樣。

陳金發表示，很多人都說「生意喙，糊瘰瘰」，但他認為「說話算話」是他做人的原則，也許拿到紅包的小朋友，在長大後會忘記曾拿過這個紅包，但會記得在國小時候有位大人曾兌現承諾，這樣就夠了。

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陜西國小校長吳世宏表示，陳金發目前是彰化國際獅子會的會長，因為看了「跟著圖書館去旅行」這本書，所以發起「圖書館走讀計畫」，邀請各獅子會共襄盛舉，陳金發也親自帶著陜西國小的學生走讀圖書館。

吳世宏指出，陳金發當時在遊覽車上就跟學生閒聊，承諾只要小朋友許下的月考願望達成了，就會來發放大紅包，當場就有3位小朋友說出自己的目標，其中，粘同學就說要「考第1名」，還有其它許願要考幾分。

吳世宏說，小朋友本來以為大老闆只是說說而已，沒想到，陳金發雖然事業繁忙，在月考後就打電話來問小朋友是否達成目標，得知以往都是考第2、第3名的粘同學，果然突破自己考到第1名，就說開學後會來頒發大紅包，並親自把大紅包交到粘同學的手上，粘同學對於大老闆記得與小學生的承諾，也非常感動。

吳世宏強調，白手起家經營自動化機械工廠的企業家陳金發一諾千金，跟小朋友鼓勵的話都放在心上，哪怕小朋友可能早已忘了當初老闆所說過的話，這不只是一個大紅包，更是一堂最可貴的品格教育課。

彰化縣秀水鄉陜西國小去年在彰化建國獅子會的贊助下，前進桃園圖書館進行走讀小旅行，這項活動發起人就是陳金發。（陜西國小提供）

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