台中山區天災斷水電難救援 議員古秀英要求提供發電備援

市議員古秀英指和平區逢颱風就道路中斷，電力恢復要比平地慢多日。（古秀英提供）

2025/02/13 11:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕去年10月底的康芮颱風造成台中市和平區重大災情，還斷水斷電多日，市議員古秀英表示，和平區是山地偏遠地區，一旦遇到颱風就會斷水斷電，而且因道路中斷，台電無法到現場搶修，呼籲市府及相關單位，能提供如發電機等的設備，讓和平區在斷水電，在台電人員未到時，所有應急。

台電台中區處表示，為因應大梨山地區穩定供電，台電於天然災害預報時即事先派員進駐梨山地區戒備，若有停電即立即派員查修處理，如因道路中斷，台電將配合道路修復後，立即進入搶修加速恢復供電。

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市議員古秀英表示，從歷次發生天災得知和平區遭受颱風豪雨侵襲時，其道路一旦中斷，部落就容易成為孤島，台電及相關人員難以進入部落修復，停電及復電時間比平地還要久，嚴重影響民生問題。

古秀英更強調，有一些病患及長輩需要呼吸器，停電數日，無疑造成重大危機，相關單位不能等閒視之。

古秀英希望台電或者市政府，能研議在主要部落設置發電機或其他一旦斷電時可發電的設備，做為應變備援及時性的需求。

和平區公所表示，為解決孤島效應造成電力中斷的窘境，將針對部落可能設置太陽能光電設施的場所，如活動中心與學校等處，先評估受光條件是否適宜，以及盤點屋頂面積、發電量及儲能系統等資源進行設置。

市議員古秀英指和平區逢颱風就道路中斷，電力恢復要比平地慢多日。（古秀英提供）

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