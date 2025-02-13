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    東山龍眼焙灶0121地震災損 黃偉哲：爭取中央經費復建

    0121嘉義大埔地震造成東山龍眼焙灶受損，台南市長黃偉哲今前往勘查，指示彙整資料向中央爭取經費加速復建。（市府提供）

    0121嘉義大埔地震造成東山龍眼焙灶受損，台南市長黃偉哲今前往勘查，指示彙整資料向中央爭取經費加速復建。（市府提供）

    2025/02/13 11:31

    〔記者王涵平／台南報導〕0121嘉義大埔地震造成東山龍眼焙灶受損，台南市長黃偉哲今前往勘查，指示彙整資料向中央爭取經費加速復建。

    東山區龍眼種植面積千餘公頃，居南市之冠，也是全國主要產區，烘焙龍眼土窯數量高達400餘座，不少土窯因年久失修改良為磚窯。

    黃偉哲指出，地震造成東山區民宅損害嚴重，尤其林安里的房舍大多老舊，沒有完整的結構地基，因此震損嚴重，因此今日率市府相關單位前來視察關心。截至目前為止，東山區已發出41張紅單、97張黃單，指示相關局處加速損害鑑定作業。

    龍眼烘焙窯部份，黃偉哲表示，經初步統計東山約有兩成的龍眼烘焙窯受損，適逢龍眼產季即將到來，緊接著就是龍眼乾的製作期，復建工作刻不容緩，將於下週向農業部長說明災情，積極爭取中央支援。

    市府表示，將持續關注後續作業，盡速研擬適當的補助措施，協助農民修復受損的民宅及烘焙窯。

    0121嘉義大埔地震造成東山龍眼焙灶受損，台南市長黃偉哲今前往勘查，指示彙整資料向中央爭取經費加速復建。（市府提供）

    0121嘉義大埔地震造成東山龍眼焙灶受損，台南市長黃偉哲今前往勘查，指示彙整資料向中央爭取經費加速復建。（市府提供）

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