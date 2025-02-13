台灣新年數鳥嘉年華 布袋鹽田水鳥破3萬隻全台第一

布袋鹽田濕地有豐富的水鳥生態。（圖由高雄鳥會提供）

2025/02/13 12:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮沿海生態豐富，是重要候鳥棲息地，「2025台灣新年數鳥嘉年華（New Year Bird Count Taiwan, NYBC Taiwan）」布袋樣區水鳥紀錄出爐，共記錄到54種、3萬1305隻次，數量全台第一，林業及自然保育署嘉義分署、雲嘉南濱海國家風景區管理處、嘉義縣政府農業處合作舉辦候鳥季活動，以「布袋候鳥季—候鳥經濟生活圈」推展生態觀光旅遊，重頭戲賞鳥與市集將在3月8日於布袋濕地生態園區登場。

高雄鳥會布袋鹽田團隊表示，布袋鹽田濕地是台灣最重要的候鳥遷徙中繼站與度冬熱點，今年與農業部生物多樣性研究所、台南鳥會、中華鳥會一同進行調查，調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區域鹽田濕地，統計水鳥數量超過3萬隻。

請繼續往下閱讀...

高雄鳥會表示，布袋鳥類資源豐富多樣，每年9月至隔年4月是賞鳥黃金季節，吸引眾多賞鳥愛好者前來，布袋鹽田團隊舉辦免費的定點賞鳥活動，2月場次將在2月15日舉辦，邀請喜愛鳥類的民眾報名參加，目前有機會欣賞到常見雁鴨如琵嘴鴨、赤頸鴨及尖尾鴨，還有常見鷸鴴類如反嘴鴴、高蹺鴴、東方環頸鴴、紅胸濱鷸及黑腹濱鷸，大型涉禽如黑面琵鷺、大白鷺及小白鷺等也可見。

高雄鳥會表示，嘉義縣長翁章梁提出「候鳥經濟」構想，結合生態與觀光，候鳥季系列活動在2月22日及4月18日結合繪本之森、好美船屋舉辦「鹽路慢行—水鳥鹽光之旅」鹽田走讀活動，3月8日的賞鳥與市集活動，邀請在地美食業者、鳥類相關的文創手作業者、商圈業者、生態NGO等參與，現場設立賞鳥站，讓民眾能兼顧賞鳥與購物，相關活動可臉書粉絲專頁「布袋五鹽田」查詢及報名。

布袋鹽田濕地是許多水鳥的棲息地。（圖由高雄鳥會提供）

高雄鳥會布袋鹽田團隊歡迎遊客來體驗「候鳥經濟」。（圖由高雄鳥會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法