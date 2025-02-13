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    北部大雨今晚趨緩 週六晚起再有鋒面

    今晚至週六白天降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    今晚至週六白天降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/02/13 11:07

    〔記者林志怡／台北報導〕元宵過後，時序入春，今日各地也下起春雨，中央氣象署指出，受到南方雲系與冷空氣影響，各地今早都有大雨發生，氣象署也已發布大雨特報，北部雨勢預計今晚稍微趨緩，週五、週六各地氣溫稍有回升，但週六晚起就會再有鋒面影響台灣，隨之而來的大陸冷氣團將再度造成全台降溫。

    中央氣象署科長林伯東說明，今日清晨是這一波冷空氣影響期間的最低溫，中部以北普遍有14度以下低溫，新北、桃園、苗栗局部地區氣溫低於10度，且因南方雲系影響，近2天台灣天氣偏濕，中部以北、宜蘭地區降雨非常明顯，但晚起隨著冷空氣往南移動，對流雲系將逐漸遠離，各地降雨陸續趨緩。

    林伯東說，明天白天至週六期間，降雨會持續趨緩，氣溫也將稍有回升，但因為降雨持續，各地白天氣溫仍低於20度，且週六晚間開始將有另一波鋒面影響台灣，北部再度開始降雨，週日將有另一波冷空氣，且週日受到鋒面後的另一波冷空氣影響，下週一、週二期間迎風面地區將持續有雨。

    此外，林伯東表示，受到週末這一波冷空氣影響期間，台北有14度以下低溫，各地白天氣溫也將下降到20度以下，而低溫和北部降雨要等下週三東北風減弱後，才會慢慢趨緩。

    林伯東提醒，隨著時序入春，接下來將陸續有鋒面影響台灣，有些移動速度較慢，過程中需特別注意濃霧影響能見度的情況，明日至週六期間，西半部地區與金馬地區容易有低能見度情況，交通往返需特別注意。

    今日清晨低溫分布。（圖由中央氣象署提供）

    今日清晨低溫分布。（圖由中央氣象署提供）

    週末降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    週末降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    下週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    下週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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