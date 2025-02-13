台灣燈會提供80組藝文團演 日本、菲律賓團體演出打頭陣

「即將成真火舞團」是目前台灣唯一表演「火劇」的職業舞團，受邀於亞洲、歐洲各大藝術祭。（圖由文化局提供）

2025/02/13 11:17

〔記者謝武雄／桃園報導〕總統賴清德昨晚為2025台灣燈會在桃園揭開序幕，今年燈會除A18主燈展演場及A19光的遊戲場，燈會期間在A1主舞台區將有80組各式表演團體精彩展演，包含閩南、客家、原住民、新住民、管絃樂、國樂、熱音、傳統技藝、體育、民俗及國際等多種類型，今日邀請來自本日本千葉縣、菲律賓安吉利斯市表演團隊，帶來不同城市獨特的文化樂舞。

日本千葉縣「和太鼓凪～六三四～」是2001年成立的太鼓團體，其少年隊9次進入全國大會、4次獲特別獎；至於菲律賓安吉利斯市城市大學舞蹈團也將表演菲律賓的傳統舞蹈。明天則邀請台灣最強的火舞團隊「即將成真火舞團」演出，這是目前台灣唯一表演「火劇」的職業舞團，受邀於亞洲、歐洲各大藝術祭；15、16日邀請自法國遠道而來的「法國Remue Ménage馬戲團」，該團致力於為觀眾創造夢幻般的異想世界，並結合大自然素材注入演出，演出專注於強烈的視覺衝擊，運用各種自製的飛行器，傳達想要飛上天際，展現科技與表演藝術跨界的視覺饗宴。

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直到22日燈會結束，還會邀請國外知名團體表演，其中韓國仁川廣域市立舞蹈劇場「歡欣鼓舞慶上元」，這是韓國節慶常演出的長鼓舞，搭配樂師現場演奏，更契合元宵節歡樂氣氛；日本名古屋真中祭-心粋，這是來自日本最大級的祭典「日本正中央祭」。

至於國內團體部分，其中在5、60年代的李棠華雜技團於前年復團，今年燈會將帶來精采演出，另有明華園、震樂堂 feat. 聖義龍獅戰鼓團及多個桃園在地學校、社團演出，更邀請多達19個表演團體一起進行踩街遊行，活動期間共規劃超過80組表演，將藝術展演結合燈會主題風格、在地文化，彰顯桃園文化多元性，活動詳細資訊，可至「2025台灣燈會在桃園」官網查詢。

「法國Remue Ménage馬戲團」運用各種自製的飛行器，傳達想要飛上天際，展現科技與表演藝術跨界的視覺饗宴。（圖由文化局提供）

日本千葉縣「和太鼓凪～六三四～」少年隊9次進入全國大會、4次獲特別獎。（圖由文化局提供）

菲律賓安吉利斯市城市大學舞蹈團也將表演菲律賓的傳統舞蹈。（圖由文化局提供）

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