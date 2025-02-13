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    連續降雨 竹縣五峰羅平道路、122線有落石倒木

    今天上午新竹縣五峰鄉羅平道路0.5K 、122線34K 、122線44.5K等3處地點皆有落石、倒木掉落發生，鄉公所已派工處理，提醒用路人注意安全。（圖由五峰鄉公所提供）

    今天上午新竹縣五峰鄉羅平道路0.5K 、122線34K 、122線44.5K等3處地點皆有落石、倒木掉落發生，鄉公所已派工處理，提醒用路人注意安全。（圖由五峰鄉公所提供）

    2025/02/13 11:11

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕氣象署今（13日）上午擴大大雨特報範圍，新竹縣山區也納入警戒。竹縣五峰鄉公所表示，今天凌晨及上午羅平道路0.5K 、122線34K 、122線44.5K等3處地點皆有落石、倒木掉落發生，提醒用路人注意安全，或是繞道而行，公所已派遣機具前往現場排除。

    五峰鄉公所表示，這幾天因連續下雨，導致各鄉縣道及各村道路土質鬆動，易有落石發生，提醒駕駛多加注意，勿在山壁下方滯留，快速通過，以免遭落石擊中。目前羅平道路、122線都有落石、倒木掉落發生，公所已派遣機具迅速處理。

    今天上午新竹縣五峰鄉羅平道路0.5K 、122線34K 、122線44.5K等3處地點皆有落石、倒木掉落發生，鄉公所已派工處理，提醒用路人注意安全。（圖由五峰鄉公所提供）

    今天上午新竹縣五峰鄉羅平道路0.5K 、122線34K 、122線44.5K等3處地點皆有落石、倒木掉落發生，鄉公所已派工處理，提醒用路人注意安全。（圖由五峰鄉公所提供）

    今天上午新竹縣五峰鄉羅平道路0.5K 、122線34K 、122線44.5K等3處地點皆有落石、倒木掉落發生，鄉公所已派工處理，提醒用路人注意安全。（圖由五峰鄉公所提供）

    今天上午新竹縣五峰鄉羅平道路0.5K 、122線34K 、122線44.5K等3處地點皆有落石、倒木掉落發生，鄉公所已派工處理，提醒用路人注意安全。（圖由五峰鄉公所提供）

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