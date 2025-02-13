台灣燈會開幕冒雨表演滑倒 網友質疑「沒備案」？

中華民國體育運動舞蹈總會昨天進行《Let’s Dance》國標舞表演時，多位穿著高跟鞋的舞者冒雨演出因場地濕滑不慎滑倒。（翻攝「桃園事」YouTube）

2025/02/13 11:26

〔記者黃政嘉／桃園報導〕2025台灣燈會昨天（12日）晚間在桃園冒雨開幕，包括踩街表演及主舞台演出等多組團體登台表演，其中，中華民國體育運動舞蹈總會在傍晚於主舞台進行《Let’s Dance》國標舞表演時，多位舞者因雨天場地濕滑、積水而不慎滑倒，中斷表演動作，現場表演經網路直播，許多網友皆為滑倒舞者抱屈、質疑主辦單位難道沒有雨備方案。

主燈展演場典禮舞台，分有雨遮的開燈台，以及表演主舞台，昨天開幕表演由交通部觀光署承辦處理，市府文化局則負責今天起的表演。

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有摔倒的表演者事後在「threads」社群平台表示「既然是台灣觀光署和其他地方政府辦的活動，如此盛大的活動，我們能上台表演，我們當然感到非常榮幸，我們也很希望能帶給觀眾一場精彩的表演（我是覺得蠻精彩的，我們詮釋了各式各樣的摔法），但是沒有雨備，要我們邊淋雨邊跳舞，甚至還害我們的團員包括我跌倒受傷，我覺得非常的心痛及難過，舞者們的安全政府有認真考慮過嗎？更何況有些團員再過幾天要代表台灣出國比賽，受傷了怎麼辦？ 」

桃園市議員黃瓊慧發文指出，「大雨中跳舞害你們跌倒的影片， 我看了真的非常難過，真的辛苦了… 舞者每一個人的鞋都5公分高以上， 跌倒扭傷都非常有可能，真的不是開玩笑的！」

有網友表示，「主辦方沒有做好應變措施才是最大的問題，知道會下雨或許可以緊急加裝遮雨設備或者在舞者表演前將地板擦乾，很多應變措施可以執行，只是負責人有沒有想到或是應變能力夠不夠而已。」、「有沒有想過表演者在這種危險的舞台受傷，連帶影響的是他後面的演出及工作，那些損失的薪水誰要賠償」。

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