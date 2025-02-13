情人節約會 新北家防提醒「三不四要」自保

新北家防中心提醒，約會強暴不只在初次約會才會發生，男女都應時時留意自身安全。（圖由新北市社會局提供）

2025/02/13 11:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕2月14日情人節將到來，隨著網路交友盛行，近年發生許多滿懷期待與網友見面卻慘遭惡狼侵犯案例，「約會強暴」使浪漫約會蒙上陰影，新北家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺提醒，請謹記「三不四要」原則，「三不」不與不熟悉對象約會、不單獨前往對方住處或密閉空間赴約、不食用不明食物或飲料；「四要」約會前，要了解約會對象生活背景、要選擇正常約會時間、要在熟悉的社交場所或人多的地方約會，過程中直覺危險或勉強時立即設法離開，避免落入陷阱。

據新北家防中心統計，2022年至2024年新北市性侵害通報案件顯示兩造為男女朋友關係者，占性侵害通報總案量13％，顯示通報案件中每8案中就有1案是男女朋友間的性侵案件。

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許芝綺表示，典型的約會強暴是指雙方在約會情境下，其中一方以哄騙、脅迫、傷害或藥物催眠方式，在違反對方意願下，強迫對方發生性行為，但當有其他人在附近時，約會強暴也可能發生，例如當樓下有人在聚會玩樂嬉戲，樓上房間也可能發生強暴情事，許芝綺補充，但約會強暴不只侷限在初次約會才會發生，不論男女，都應時時留意自身安全，避免發生「約會強暴」。

新北家防中心過往曾有一起案件，就讀高中的小巧，與同校學長阿仁交往約1個月，兩人在情人節約會共進浪漫晚餐，餐後阿仁邀請小巧到其租屋處聊天看影集，小巧答應前往，阿仁邀請小巧到他房間聊天，兩人聊天到一半，阿仁忽然強吻小巧，想要與小巧發生性行為，小巧回應「不要，我還不想要」，阿仁仍將小巧硬強拉上床，威脅「妳不要做就是不愛我」，小巧力氣不如阿仁，便被阿仁壓制在床強行發生性行為。

此事造成小巧心理受創，不敢跟任何人說，只能透過自殘宣洩情緒，從此害怕與異性接觸，直到閨密鼓勵她可以尋求社工協助，才讓小巧透過司法途徑及心理諮商輔導，從無助迷茫的生活中漸漸復原。

「受暴者一定要勇於求助」，許芝綺強調，若約會中不幸遇到性侵害情事，被害人務必保留相關跡證，不急著沐浴和更換自身衣物，直接至醫院採證驗傷，並撥打110報警、或113全國保護專線求助，各縣市家防中心會尊重當事人意願提供服務並保護隱私，警方接獲報案會移送法辦，保護被害人安全。

情人節將至，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心提醒年輕人注意約會的三不四要原則。（圖由新北市社會局提供）

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