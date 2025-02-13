獨家》農業部17日開會協調 ！養雞協會不滿產地批發價差大 蛋商公會稱定價合理

國內雞蛋日產量超過12萬箱，加上買氣隨春節後趨緩，蛋商表示倉庫都已爆倉。（資料照）

2025/02/13 11:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內雞蛋產地價目前每台斤為22.5元，批發價每台斤32元，中華民國養雞協會認為批發價與產地價價差過大，北市蛋商公會則指出，雞蛋買氣有限，加上春節連假休市多天，蛋商賣壓極大，加上採包銷制，認為價格合理，農業部預計下週一邀集產業團體討論雞蛋報價制度。

國內雞蛋日產量約12.7萬箱（每箱2百顆），超過國人所需的12萬箱，目前國內雞蛋產地價來到低點。北市蛋商公會理事長林天來表示，蛋價都是由蛋農與蛋商協議，近來有聽到養雞協會不滿雞蛋產地價與批發價有價差，甚至還有聽到蛋農檢舉蛋商打壓雞蛋產地價等消息。

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他表示，產地價與批發價會有價差存在是因蛋商與蛋農合作都是採取包銷制（不論價格高低，蛋商皆用產地價收購蛋農每天生產的雞蛋），近期雞蛋買氣欠佳、倉庫爆倉，春節休市期間，許多雞蛋大廠收蛋收到箱子都不夠，蛋商還是得想辦法收蛋，雖然目前批發價1台斤32元，但很多蛋商出貨時1台斤都僅售28元。

林天來表示，目前國內市場就是雞蛋提供大於需求，蛋價也是和蛋農議定，期待透過產地價調降讓蛋農自主減產，隨換羽結束後的蛋雞陸續於3月後投入生產，未來雞蛋產量恐怕更多，甚至日產量可能會達到13萬箱以上。

中華民國養雞協會理事長邱時恩則指出，目前雞蛋產地價與批發價價差達9.5元，但會議有白紙黑字紀錄的價差應是6.5元，目前的雞蛋產地價1台斤22.5元，蛋農生產雞蛋的成本1台斤約25元，許多蛋農都賠錢生產，但隨產地價不停下調，批發價卻不太變動，等同消費者在市場上難以用更便宜的價格買到雞蛋，當然難以刺激買氣。

有熟悉雞蛋產業界人士指出，過去雞蛋產地價與批發價價差有一定機制，但現在機制已被打破，農業部畜牧司則表示，近期有收到產業界對於雞蛋產地價與批發價價差相關意見，預計下週一會邀請養雞協會、蛋商公會、畜產會等代表與會外，也會邀請公平交易委員會代表就雞蛋產地與批發價格制定機制提出建議。

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