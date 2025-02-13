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    雨神攪局 東勢新丁粄節人潮銳減

    2025台中東勢新丁粄節在東勢盛大登場，但今年活動遇到雨勢，人潮銳減。（記者張軒哲攝）

    2025台中東勢新丁粄節在東勢盛大登場，但今年活動遇到雨勢，人潮銳減。（記者張軒哲攝）

    2025/02/13 10:45

    〔記者張軒哲／台中報導〕全台連日大雨，「2025台中東勢新丁粄節」昨（12日）在東勢盛大登場，但今年活動遇到雨勢，人潮銳減，每年活動重頭戲特色踩街團隊因雨取消，逾百攤販生意清淡，大嘆雨勢攪局。

    新丁粄節是每年新春客家重要節慶，東勢客家傳統習俗，家中有新生兒或娶媳等喜事，就會製作新丁粄與親友分享，東勢區每年元宵都會舉辦新丁粄節活動，由各宮廟製作新丁粄，進行「鬥粄」（新丁粄比賽），巨大的新丁粄模可製作逾百斤重的新丁粄，新丁粄內餡採用大花豆，祭拜後分食信眾吃平安，活動兩天也是東勢每年最熱鬧的日子，吸引外地民眾共襄盛舉。

    東勢新丁粄節昨、今兩日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區同步登場，但今年新丁粄節兩天都遇到雨天，雨勢整天綿延不絕，影響到人潮，攤販生意大受影響。文化街各社區媽媽教室攤位也受到雨勢波及，東勢區福隆里媽媽教室班長陳美麗說，今年各攤位因為天氣因素，相形失色，也預期到天候，攤位販售的豆干跟客家米食都只有預備往年一半數量，昨天就已經賣完，今年活動遇到大雨，實在很可惜。

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