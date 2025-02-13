竹北光節活動多 草地講座、DIY工作坊報名開跑

2025竹北光節「水生繁花」安排草地講座、DIY工作坊、竹北好市、美食市集以及質感茶酒沙龍等，還有2波快閃活動。（圖由竹北市公所提供）

2025/02/13 10:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣2025竹北光節「水生繁花」2月8日到23日在水圳森林公園舉辦，除了夜晚展現璀璨光影，白天也安排草地講座、DIY工作坊、竹北好市、美食市集以及質感茶酒沙龍等多樣內容，還有兩波快閃活動，邀請市民一起來感受竹北的文化創意與城市活力。

竹北市長鄭朝方表示，2月22日和23日的草地講座主題涵蓋「城市中的聲景體驗」與「關於夜晚」，分別帶領民眾探索環境中的聲音文化與夜晚光源的影響與運用。「聲音與光的世界不僅是藝術的呈現，更是我們與城市環境共鳴的重要方式，希望市民能發現生活中的細緻美好。」

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此外，DIY工作坊22日推出「繁花之境：螢光黏土彩繪」活動，親子可利用黏土與螢光顏料，創作立體的花朵或植物，並於黑暗中體驗夢幻光影。23日的「微光故事：互動卡片創作」則結合簡單電子元件，創作可輕觸點亮的卡片，適合親子家庭共同學習與體驗互動藝術。

在美食與飲品方面，除了美食市集、竹北好市外，還有茶酒沙龍「天際之篷」、「遙光之篷」，與在地優質店家合作，分別提供世蒔梅酒的精釀梅酒與六木珈琲焙煎所的手工咖啡與擂茶。享用飲品的同時還可欣賞中央圓型舞台的精彩演唱。

另有2波快閃活動，本週日（16日）集章成功的竹北市民（須驗證身分證）可兌換水生繁花限定悠遊卡或香氛特調限量好禮2擇1。22日「永恆族dress code」活動，全身穿著米色、白色、咖啡色、卡其色的民眾，凡於臉書公開打卡並「#2025竹北光節水生繁花水上音樂會」，同時還需要在竹北好市消費1點，以及於遙光之篷或天際之篷消費1點，共集滿2點，即可獲得限量水波紋燈或典雅手燈2選1。經身分證驗證的竹北市民可享有保障名額。快閃兌獎規則以公告為主，活動可參見臉書或一頁式網站。

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