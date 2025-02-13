2025台灣燈會在桃園雨中表演慘摔 受傷女舞者不忍發聲了！

「2025台灣燈會在桃園」開幕表演舞台因下雨溼滑，多名舞者在表演期間接連摔倒。（擷取自桃園事/YT）

2025/02/13 11:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「2025台灣燈會在桃園」昨（12）日在桃園青埔展區盛大開幕，雖然天候不佳、寒冷又下雨，仍吸引眾多民眾前來共襄聲舉。然而，開幕典禮一場舞蹈表演，因舞台濕滑導致多名舞者接連摔倒，甚至有人受傷，隨即在網路上引發熱議。

台灣燈會睽違9年再次於桃園舉辦，桃園市政府透過YouTube直播開幕典禮，讓全台觀眾一同觀賞表演。不過部分觀眾注意到，由中華民國體育運動舞蹈總會帶來的國標舞演出中，多名舞者因舞台溼滑接連摔倒。

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相關畫面在社群平台「Threads」引發討論，不少網友質疑主辦單位未做好雨天應變措施，「為什麼下著雨還要表演？」、「一場大雨讓國標舞表演變成命案現場」、「辦活動最基本的雨天備案都沒有」、「穿高跟鞋跌倒很危險有骨折風險」、「大雨還不停辦」。

另一派網友則認為，「這是台灣燈會耶，是中央的觀光署主辦，如果臨時取消，會不會有表演團體自己也覺得可惜？」、「那如果全部都取消，會不會又有人罵冷清？我想也不會有人體諒市長..只會說辦的爛」，卻釣出一名參與該演出的女舞者親自留言回應，「既然是臺灣觀光署和其他地方政府辦的活動，如此盛大的活動，我們能上台表演，我們當然感到非常榮幸，我們也很希望能帶給觀眾一場精彩的表演（我是覺得蠻精彩的，我們詮釋了各式各樣的摔法）」

她表示，「但是沒有雨備，要我們邊淋雨邊跳舞，甚至還害我們的團員包括我跌倒受傷，我覺得非常的心痛及難過，舞者們的安全政府有認真考慮過嗎？更何況有些團員再過幾天要代表台灣出國比賽，受傷了怎麼辦？」

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