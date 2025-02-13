台灣氫能車技術大突破 成大研發抗氫不鏽鋼

成大材料系特聘教授洪飛義（右二）團隊研發出能耐氫穿隧的「不氫鋼」，圖為團隊成員右1為博士後研究員吳博鼎、左2為研究生呂哲緯、左1為研究生黃昱蓁，中間是實驗室內全國唯一的電動式高溫拉伸疲勞試驗機。（成大提供）

2025/02/13 10:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學材料系特聘教授洪飛義研究團隊，研發出可以抗氫穿隧攻擊的不氫脆不鏽鋼416B，簡稱「不氫鋼」，同時也找到可銲接的材料420L，目前已在申請專利中，未來如果能被產業運用，將是氫能發展重要里程碑。

團隊為了驗證不氫鋼的耐氫性能，建立全國唯一有電動式高溫拉伸疲勞試驗機的安全實驗室。經過測試，不氫鋼耐氫穿隧的效果是其他工業級不鏽鋼的1倍以上，且強度硬度都高於傳統不鏽鋼，運用在氫能車上，不怕碰撞，不擔心氫脆；運用在氫氣燃料輸送管路，也能提高輸送效能與安全性。

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洪飛義表示，以水電解為氫及氧做為能源，沒有石化原料造成的汙染與排碳，被視為未來世界最潔淨的能源，但目前發展仍有許多問題待克服，其中「氫脆」可能引發重大的安全問題，全球仍沒有完全解決的辦法。

他指出，氫原子是極細的原子，可以穿隧任何材料，當被材料包覆時，氫與材料會產生氫化而脆裂，稱為氫脆，一旦儲槽或管線因氫脆而有裂縫，氫氣就會外洩，造成爆炸意外，過去全球各地都曾有類似意外發生，讓人對氫能發展存有疑慮。

洪飛義表示，各種不鏽鋼材中，過去認為309及316不鏽鋼具有優異耐腐蝕能力，被廣泛應用在酸鹼與熱環境，也被氫能產業運用，但不僅不能抵抗氫脆，因為強度及耐磨性都不佳，如果運用在氫能車上，一旦遭遇車禍，難以抵抗強力的撞擊，而且使用到一定的程度，產生氫脆後，氫氣可能外洩爆炸。

洪飛義表示，研究團隊發現用於軍工產業的416不鏽鋼，比起309、316，不僅同樣能耐酸鹼腐蝕、不生鏽，而且強度與硬度更佳，同時不像309與316不具磁性，具有良好磁性可以串連電動形成不氫電磁鋼，經過熱處理後，將原來的等軸晶變成強韌的針棒狀組織，也就是416B，可抵抗氫的穿隧，可以用來儲氫，或做各式的耐氫閥件、扣件。

而氫能設備的管線需要銲接，他表示，銲接點更容易被氫攻擊，團隊長期與台南銲條廠首銳公司合作，在研發不氫鋼過程中，也找到首銳生產的銲接材料420，只要將其去氫，成為420L，就可以避開氫攻擊。

成大材料系特聘教授洪飛義團隊研發出能耐氫穿隧的「不氫鋼」416B，同時還有耐氫的銲接材料420L。（成大提供）

成大材料系特聘教授洪飛義團隊建立全國少數可以評估金屬氫脆的實驗室，讓氫攻擊材料特定區域，稱為集氫處理。（成大提供）

實驗室內全國唯一的電動式高溫拉伸疲勞試驗機正進行氫脆測試。（成大提供）

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