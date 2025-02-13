嘉169縣道已搶通 嘉159縣道甲線也有落石

嘉169縣道28公里處土石坍方已清除完畢。（嘉義縣政府提供）

2025/02/13 10:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受到連日豪雨影響，嘉義縣山區降雨量多處破百毫米，山區道路傳出零星落石，其中阿里山鄉嘉169縣道28公里處因土石坍方，導致交通中斷，經緊急搶修，已於今天上午9點清除完畢恢復通行；嘉159縣道甲線也有落石，用路人當心避開石頭。

縣府指出，嘉169縣道28公里處因土石坍方交通中斷，相關單位接獲通報後，立即啟動緊急應變機制，迅速調派機具與人員前往現場進行搶修作業，已於今天早上9點清除完畢，這次坍方雖未造成人員傷亡，但仍提醒民眾，近期山區降雨頻繁，土石鬆動風險增加，行經山區道路時應提高警覺，注意路況變化。

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縣府表示，該工區倒懸岩塊打除作業於去年12月4日公告第1階段封閉改道因為尚未完成，需進行第2階段道路封閉改道，為考量用路人通行安全實施全路段封閉，2月17日起封閉路段為169線27K+600處至33K+500處；災害復建工程改道替代道路：往南北方向改由縣道169線33K+500處（巴沙娜至十字部落聯絡道）接台18線。

用路人所提供的159縣道甲線（大華公路）的交通狀況，指第二隧道口、28.5公里處，通過要放慢閃過中間的石頭；29公里處也有1塊大石頭，車子可以通過。

嘉169縣道28公里處，因土石坍方一度交通中斷。（圖擷取自「阿里山鄒族部落道路資訊」）

嘉義縣大華公路零星落石。（民眾提供）

嘉義縣山區降雨量多處破百毫米。（圖擷取自中央氣象署）

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