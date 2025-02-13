台積電引入人流車流 高市道工處:啟動楠梓金和街拓寬計畫

高雄楠梓區金和街現況。（道工處提供）

2025/02/13 09:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電高雄廠及相關產業鏈陸續進駐，使得高雄市楠梓區人口快速增加。高市工務局道工處今表示，已啟動緊鄰捷運後勁站的金和街拓寬計畫，由12.6公尺拓寬至18.6公尺，並規劃實體人行道，預計今年年中完成。

工務局說明，緊鄰楠梓後勁公園的金和街因都市發展，周邊近年建案林立、人口快速增加，金和街交通流量也大幅成長，既有路寬及車道規劃已不符現況。

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考量該路段東側未來捷運後勁站R20楠梓雙星聯開案、及楠梓第二行政中心進駐後用路需求，市府決利用後勁公園綠地擴充道路空間，並重新配置新增車道、設置實體人行道，亦增設路燈、路口號誌以及刨鋪翻新路面等，該工程已於去年底開工，預計至今年年中前完成。

工務局指出，楠梓區金和街除鄰近後勁公園、捷運後勁站，附近有後勁國中小、高科大楠梓校區、後勁夜市、楠梓科技及產業園區等，且可銜接台1線高楠公路、楠梓火車站、國道1號楠梓交流道等重要節點，其區位優良，交通、民生機能相當便利，居住空間與環境需求仍持續看漲，也成了R20聯開案落腳地。

金和街拓寬工程預定從原寬12.6公尺拓寬至約18.6公尺，原有雙向各1車道、增加為各2車道，同時新設一側實體人行道與改善行人友善動線、照明，並配合交通局設置號誌等；後勁公園也同步進行「森林熊的家」遊戲場升級中，為地方生活舒適度再加分。

里長附近居民都支持拓寬，以前都須走在路邊，須小心有無車輛太靠路側開，這次金和街進行改善，對住戶及學生來說將更加安心及便利。

楠梓區金和街拓寬後模擬圖。（道工處提供）

楠梓區金和街啟動拓寬計畫。（道工處提供）

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