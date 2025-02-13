新北汐止區華廈36戶污水接管完成 告別10年臭屎味

水利局為解決汐止區華廈的污水管設工程，試挖8次才找到適合路徑。（新北市水利局提供）

2025/02/13 09:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局辦理汐止區地下污水管鋪設工程，其中位於水碓街華廈欲埋設污水管線時，發現馬路底下有台電低壓及高壓電纜，導致無法順利施工，經施工團隊8次現勘及試挖，終找出可佈設污水管線的空間，解決36戶居民長達10年因化糞池故障臭味四溢問題，總算能改善環境衛生，提升生活品質。

水利局長宋德仁表示，汐止區水碓街巷弄狹小，且街道已有埋設民生管線，其中台電低壓及高壓電纜上下相疊，影響範圍從路面下80公分到250公分之間，與污水管線需佈設的高程衝突，使污水管線無法施工，經協調台電公司評估管線遷移作業，不只需要兩個月作業時間外，相關費用至少需500萬元，且施工期間更需大範圍住戶長時間配合停電，嚴重影響當地民眾生活，導致該方案無法推行。

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宋德仁說，為解決住戶們長達10年污水排放之苦，施工團隊努力不懈經8次現勘及試挖作業後，發現地面下有約50公分間隔的台電低壓線路，可嘗試將污水管線穿越，故協調台電協助辦理公告停電，請台電先將低壓線路抽回，由水利局施工廠商直接破除低壓管線外覆PVC管線，並將污水管線由這50公分間隙埋管，待完成後再協助將台電外覆PVC管復原，交由台電公司重新穿線復電，僅停電4小時，即順利完成污水管線埋設。

華廈住戶李先生表示，感謝水利局幫忙，把多年化糞池無法使用的問題順利解決，未來就不用再面對地下室的惡臭。

水利局表示，都會地區地狹人稠，污水施工常會遭遇各種障礙，但水利局不放棄任何機會，積極尋求接管可行性，如果大家有任何關於污水接管的問題，歡迎撥打免付費污水未納戶專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」洽詢。

汐止區華廈污水下水道管線完工後，住戶不再忍受臭味。（新北市水利局提供）

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