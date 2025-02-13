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    搶救血荒 台南「熱血藥師」連25年辦新春愛心捐血

    「熱血藥師」許文華連續25年舉辦新春公益捐血活動，號召民眾挽袖，救人一命。（許文華提供）

    「熱血藥師」許文華連續25年舉辦新春公益捐血活動，號召民眾挽袖，救人一命。（許文華提供）

    2025/02/13 08:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆春節假期較長，加上天氣寒冷，民眾不想出門，影響捐血意願，各地血液庫存拉警報，在台南被稱為「熱血藥師」的許文華再度出手，本週六（15日）將連續25年開辦公益捐血活動，他自掏腰包，並努力募集豐富的贈品，鼓勵民眾挽袖，歡迎大家共襄盛舉。

    許文華的捐血活動，在自家的仁德區太子藥局旁舉行，週六早上8點半至下午5點止，今年的贈品有極速深層筋膜槍、不鏽鋼快煮壺、14吋電風扇或富藍芽體脂體重計等4選1。

    許文華說，贈品各準備了100組，數量有限，完成捐血者可先挑選，若捐500CC，再加贈醫療口罩1盒，希望民眾踴躍參與，一起來搶救血荒。

    許文華都在春節後舉行公益捐血，原本是自己準備贈禮籌辦，企業界的好友深受感動，後來大家不斷贊助，獎品持續加碼，民眾熱情響應，成了地方盛事。

    許文華的愛心捐血活動，迴響熱烈，平均每年可以募集到500袋以上，換算後，迄今已累計獲捐約300萬cc的鮮血，救人無數。

    台南仁德區經營太子藥局的許文華，25年前開始自辦公益捐血，遇到疫情也不曾中斷，堅持迄今，全力號召民眾踴躍挽袖的精神令人感動，被封為「熱血藥師」。

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