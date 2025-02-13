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    川普效應影響中捷藍線招標？捷運局：國際原物料及工資恐上揚

    中捷藍線目前正在進行機電工程的招標作業。（市府提供）

    中捷藍線目前正在進行機電工程的招標作業。（市府提供）

    2025/02/13 08:46

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線目前依照原定期程進行機電工程招標作業中，然而，美國總統川普宣佈課鋼鐵鋁25%關稅，是否影響招標？台中市政府捷運工程局（捷運局）表示，會受影響主要針對進口至美國的廠商，但可能有間接的關聯，而真正影響廠商投標意願是國際上工資及原物料上揚，會密切注意國際價格波動；局長蘇瑞文表示，仍會朝6月底動工邁進。

    行政院2024年1月29日核定台中捷運藍線綜合規劃報告書，同年10月29日獲核定捷運藍線基本設計成果，捷運工程局已於2月3日修正公告BM01標機電系統、機廠及主變電站統包工程案招標，預計3月11日開標，捷運工程局表示，若招標順利，可在年中開始動工。

    台中市捷運局表示，捷運藍線預計28列車，跟捷運綠線一樣屬中運量，但因運量較大，車廂長度較長於綠線，而將會一列為3至4節車廂，而中捷綠線一列車2節車廂可承載536人，因此捷運藍線承載人數將會更多。

    不過，中捷藍線是否能如期開工?捷運工程局表示，由於國際變動大，物價上揚，尤其是全世界各地的勞工都在爭取整高工資，而中捷藍線又是國際標，因此確實有是否能順利完成招標的疑慮。

    至於美國總統川普宣佈課鋼鐵鋁25%關稅，捷運工程局表示，對國際上要進口鋼鐵鋁的廠商較有影響，但是並無法了解要投標國際廠商的成本組成是否有相關。

    捷運工程局表示，3月10日投標截止，若流標，將會進行預算的檢討及市場調查，提出新價格。

    捷運藍線全長24.8公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

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