今明各地濕涼有雨 專家：下週不排除還有寒流

氣象署今晨對11縣市發布大雨特報，據氣象專家指出，今日各地降雨機率偏高，且中南部山區及東部地區可能出現局部較大雨勢，加上風寒效應，今日體感更覺涼冷。目前預估明日受「大陸冷氣團」影響，北微冷、中南濕涼。（資料照）

2025/02/13 08:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受南方雲系北移影響，氣象署今晨對11縣市發布大雨特報，據氣象專家指出，今日各地降雨機率偏高，且中南部山區及東部地區可能出現局部較大雨勢，加上風寒效應，今日體感更覺涼冷。目前預估明日受「大陸冷氣團」影響，北微冷、中南濕涼，週六白天雖有短暫空檔，但晚間又有另一鋒面掠過北部海面，下週日、週一更有另一波「大陸冷氣團」，目前預計要到下週三冷氣團才會減弱、天氣好轉。但下週四晚起至下週日，不排除可能有強烈大陸冷氣團或寒流影響天氣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受東北季風增強及南方雲系北移雙重影響，全台天氣仍不穩定，環境水氣及雲量同樣偏多，降雨強度雖較昨天來的較小，但各地降雨機率仍偏高；尤其是中南部山區及東部地區有局部較大雨勢發生的機率。

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「林老師氣象站」指出，今日溫度部份，各地天氣由於下雨及風寒效應，體感更覺涼冷。預估北部及東北部地區在攝氏14至20度之間，中南部地區在攝氏15至21度，花東地區攝氏17至22度，澎湖地區攝氏15至19度，金馬地區則在攝氏10至17度之間。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨鋒面挾「南海擾動」北上的水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨，預估鋒面後隨著「大陸冷氣團」南下，氣溫將明顯下降，北偏冷、中南濕涼，應注意保暖。

吳德榮指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，明日受「大陸冷氣團」影響，北微冷、中南濕涼；南海水氣逐漸減少、降雨漸緩，各地仍有局部短暫雨的機率。預估週六將有短暫空檔、氣溫升；不過週六晚另一鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部又轉為有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，下週日、週一受另一「大陸冷氣團」影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率；各地早晚氣溫低、日夜溫差大。下週二水氣略增，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，北台偏冷、中南早晚冷。預計要到下週三冷氣團才會減弱，天氣好轉、氣溫明顯回升。

氣象專家賈新興提醒，下週四晚起至下週日，不排除有受強烈大陸冷氣團或寒流影響的機率，冷的時間比較長，要特別注意，請留意最新的預報資訊。不過因超過5天後預報變動度大，不確定性較高，具體發展仍須持續觀察。

「林老師氣象站」發文指出，今日受東北季風增強及南方雲系北移雙重影響，全台天氣仍不穩定，環境水氣及雲量同樣偏多，降雨強度雖較昨天來的較小，但各地降雨機率仍偏高；尤其是中南部山區及東部地區有局部較大雨勢發生的機率。（圖擷自臉書）

氣象專家賈新興提醒，下週四晚起至下週日，不排除有受強烈大陸冷氣團或寒流影響的機率，冷的時間比較長，要特別注意。（圖擷自YouTube）

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