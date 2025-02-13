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    超幸運！6歲女童連12聖筊 贏得百萬電動休旅車

    6歲蔡姓女童連續擲出12次聖筊，現場一片驚呼。（民眾提供）

    6歲蔡姓女童連續擲出12次聖筊，現場一片驚呼。（民眾提供）

    2025/02/13 08:24

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣西螺新天宮在春節期間舉辦擲筊送電動車活動，共有2輛百萬電動休旅車，吸引1萬2000多人參加，初賽結果有182人連續6個聖筊，昨（12）日在新天宮舉行決賽，讀幼兒園大班6歲蔡姓女童連續擲出12個聖筊第一名，贏得1輛電動車，陪同的爸媽樂翻天，直呼太幸運了。另一輛得主為50多歲李先生擲9個聖筊。

    蔡姓女童家住虎尾，2月2日大年初五也是她的生日，全家到西螺玩，行經新天宮下車拜拜祈福，得知有擲筊活動，父母讓壽星玩，沒想到竟連續6個聖筊，進入決賽。

    另李先生是嘉義人，看新聞知道新天宮在春節期間有擲筊活動，趁春節放假帶全家人到西螺玩，並到新天宮擲筊，也連續6個聖筊進入決賽。

    新天宮主委黃耀慶表示，新天宮奉祀媽祖，透過擲筊活動與信徒同樂，參拜祈求媽祖庇佑平安、順利，前年是一輛BMW轎車，今年擴大辦理獎品是2輛最新款百萬純電休旅車，1月15日起到新天宮點燈、安太歲或添香油錢100元就可以參加擲筊，連續6個聖筊就能參加元宵節決賽。

    共計有182人進入決賽，每人都在親友陪同下出席，李先生號次在前面，連續9個聖筊，因去年最高是8個聖筊，現場許多人都認為他穩坐第一名，沒想到蔡小妹妹連續聖筊，到第9次要擲時大家屏息以待，看到聖筊現場一陣歡呼，接著連續3次聖筊，每一次所有人都一陣驚呼。

    蔡爸爸及李先生會後受訪都說，很幸運、很開心能獲得百萬純電休旅車，新車要留下來自己開。

    黃耀慶表示，昨天下雨仍不減信眾熱情，1個月團隊工作人員不辭辛勞堅守崗位，各地信徒參與踴躍，明年會持續辦理，讓更多媽祖信徒來新天宮一起熱鬧迎接新年。

    西螺新天宮在春節期間舉辦擲筊送純電休旅車活動，12日元宵節舉行決賽，6歲蔡姓女童及50多歲李姓男子分別擲出12及9個聖筊把價值百萬元的電動休旅車開回家。（擷圖自新天宮臉書粉專）

    西螺新天宮在春節期間舉辦擲筊送純電休旅車活動，12日元宵節舉行決賽，6歲蔡姓女童及50多歲李姓男子分別擲出12及9個聖筊把價值百萬元的電動休旅車開回家。（擷圖自新天宮臉書粉專）

    6歲蔡姓女童及50多歲李姓男子分別擲出12及9個聖筊奪得價值百萬元的電動休旅車，新天宮主委黃耀慶與2名幸運兒合影。（民眾提供）

    6歲蔡姓女童及50多歲李姓男子分別擲出12及9個聖筊奪得價值百萬元的電動休旅車，新天宮主委黃耀慶與2名幸運兒合影。（民眾提供）

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