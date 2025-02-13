玉山國家公園春日賞鳥趣 熊鷹開始築巢打造家園

時序立春，玉山國家公園熊鷹搬運枝葉築巢，為即將到來的後代打造溫暖的家園。（玉管處提供）

2025/02/13 08:09

〔記者張協昇／南投報導〕時序立春，天氣雖仍相當嚴寒，玉山國家公園的山徑、公路與部落連結的產業道路間，除盈滿一叢叢的桃花、李花及山櫻花，也逐漸進入鳥類活躍與人們賞鳥的黃金季節，玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）表示，其中玉管處研究多年的熊鷹，開始為築巢、育雛工作忙碌，為大自然帶來了蓬勃的生機。

玉管處指出，春天萬物甦醒、百花齊放，這個時刻最適合帶上望遠鏡，漫步於園區步道、部落或山徑賞鳥，靜靜地享受鳥兒們帶來的自然樂章。遊客既能欣賞到即將進入繁殖期的各色鳥兒的忙碌，有時還能見到預備遷徙的候鳥慢慢換上繁殖期的迷人羽裳，如東埔、梅山、南安及新中橫、南橫等公路沿線或停車場，只要盛開山櫻花、李花、桃花的地方，就有機會欣賞各種吃蜜或吃蟲的鳥類，或在蔚藍開闊的天空中欣賞到猛禽們自由自在翱翔的美麗景象。

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玉管處表示，其中熊鷹是台灣瀕臨絕種保育類野生動物，估計全台約僅千隻，玉管處從2019年起委託國立屏東科技大學野生動物保育研究所孫元勳教授團隊進行熊鷹繁殖育幼、生態習性調查，成功記錄了熊鷹的繁殖育幼過程，發現熊鷹會在春寒料峭時刻，開始為築巢工作忙碌，親鳥們合作搬運枝葉，為即將到來的後代打造溫暖的家園。

玉管處歡迎民眾於春天到園區賞花兼賞鳥，感受豐富多彩的鳥類世界，但也提醒鳥友們勿餵食誘拍與播放鳥音，破壞了自然美妙的鳥類生態。

熊鷹是台灣瀕臨絕種保育類野生動物，春天可在玉山國家公園看到熊鷹展翅飛翔英姿。（玉管處提供）

屏東科技大學野生動物保育研究所孫元勳教授團隊進行熊鷹繁殖育幼、生態習性調查，記錄了熊鷹幼鳥白絨絨的可愛模樣。（玉管處提供）

時序立春，玉山國家公園山櫻花綻放，是賞鳥的黃金季節。（玉管處提供）

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