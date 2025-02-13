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    吉伊卡哇燈籠改裝遙控車！小英室內飆車網讚「吉度可愛」

    總統蔡文拍片分享組裝「吉伊卡哇」提燈的樂趣，她還將小提燈改裝成吉伊卡哇遙控車，並在辦公室內玩得不亦樂乎，讓網友紛紛直呼「吉度可愛」。（圖擷自IG）

    總統蔡文拍片分享組裝「吉伊卡哇」提燈的樂趣，她還將小提燈改裝成吉伊卡哇遙控車，並在辦公室內玩得不亦樂乎，讓網友紛紛直呼「吉度可愛」。（圖擷自IG）

    2025/02/13 08:16

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕昨天適逢一年一度的元宵節，高雄燈會除了找到日本人氣角色「吉伊卡哇」（Chiikawa）聯名，還推出限量紙雕燈籠，甚至請來前總統蔡文拍片分享體驗組裝的樂趣，昨日蔡英文也在IG持續分享，她將小提燈改裝成吉伊卡哇遙控車，並在辦公室內玩得不亦樂乎，讓網友紛紛直呼「吉度可愛」。

    今年高雄燈會在愛河灣與高雄港16～18號碼頭登場，本次與日本的超人氣IP「吉伊卡哇」（Chiikawa）聯名，吸引大批群眾朝聖，同時也推出限量紙雕燈籠，掀起一股瘋搶熱潮。

    前總統蔡英文11日先是在社群發文表示，收到高雄市長陳其邁送給她吉伊卡哇的手提燈籠，她在短影片中也示範如何進行組裝。12日時蔡英文在IG再度分享將手提燈籠改裝成越野遙控車的影片，她也笑稱「身為修車廠的女兒，我把吉伊卡哇燈籠，改裝成遙控車，也是ok的吧？」

    不過在影片中遙控車不僅頻頻暴衝，還不斷撞牆，也讓蔡英文直呼「我還沒有很會操作，需要多練習一下」，逗趣畫面也吸引直呼太可愛，並紛紛留言笑稱「我竟然此生有機會看到小英奔跑的畫面」、「天吶！小英奔跑起來好可愛噢！」、「小英為什麼不當總統以後可愛成這樣」、「小英：退休了還是不能開車，讓吉伊來飆風總可以了吧」、「看來小英還是比較適合操縱颱風」、「這是吉伊卡丁車吧」、「原來退休後說要開車是要開這這台？」、「吉度可愛」。

    總統蔡文拍片分享組裝「吉伊卡哇」提燈的樂趣，她還將小提燈改裝成吉伊卡哇遙控車，並在辦公室內玩得不亦樂乎，讓網友紛紛直呼「吉度可愛」。（圖擷自IG）

    總統蔡文拍片分享組裝「吉伊卡哇」提燈的樂趣，她還將小提燈改裝成吉伊卡哇遙控車，並在辦公室內玩得不亦樂乎，讓網友紛紛直呼「吉度可愛」。（圖擷自IG）

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