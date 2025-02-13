02/13 各報重點新聞一覽

美國總統川普矢言要對那些對美國出口商品徵收關稅的國家徵收「對等關稅」，傳最快美國時間十二日將敲定細節。（彭博）

2025/02/13 06:43

自由時報

川普對等關稅 首波中墨加越 徵稅細節 最快今敲定

路透報導，美國總統川普矢言要對那些對美國出口商品徵收關稅的國家徵收「對等關稅」，傳最快美國時間十二日將敲定細節。白宮貿易和製造業顧問納瓦羅週二接受CNN訪問表示，最先被檢視對象，將是對美貿易逆差最大的國家，包括中國、墨西哥、加拿大與越南等；但他也說將先與美國商務部長、財長和貿易代表對貿易夥伴的關稅和非關稅壁壘情況進行評估。

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疑受對岸指示 總統大選支持特定組合 張顯耀涉助中介選 依反滲透法起訴

前立委張顯耀前年捲入吸金案主嫌徐少東的介選案被法辦，橋頭地檢署查出他疑似接受中國代理人指示，於總統大選時支持特定候選人組合，昨天依涉犯反滲透法起訴張顯耀。

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營造AI上市上櫃假象 坑殺4百人23億 台版華爾街之狼 首腦等26人起訴

男子梁慶飛夥同假律師李克毅等人組吸金集團，涉鎖定經營不善的歐司瑪再生能源等四家公司，透過虛偽增資、變更營業項目等方式，包裝成經營綠能、智慧人車系統、AI、半導體等熱門產業公司，營造即將上市上櫃假象，以叩客方式推銷股票，坑殺投資者共廿三億四千餘萬元，犯罪過程宛如「台版華爾街之狼」；台北地檢署昨依違反證券交易法中的證券詐偽等罪嫌起訴梁慶飛、李克毅等廿六人。

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聯合報

超徵還稅於民？ 藍推動全民普發1萬元

財政部日前公布去年超徵稅收五二八三億元，創歷史新高。國民黨立法院黨團昨天宣布推動「還錢於民2.0」，全民普發現金一萬元，並列新會期重大法案。

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川普上任後 美艦首度穿越台海

美軍飛彈驅逐艦強森號及測量船包迪奇號十至十二日通過台灣海峽，這是美國總統川普上月就任後首見。共軍東部戰區批評美方行徑「傳遞錯誤信號、增加安全風險」，我國防部表示，台海和平穩定影響區域及全球安全，認同友盟國家在台海自由航行。

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中國時報

藍推還稅於民立法 普發現金1萬

財政部公布2024年稅收高達3兆7619億元、超徵5283億元，雙雙創下史上新高，立院國民黨團12日呼籲啟動「還錢於民2.0」，每人普發1萬元現金，本會期也將修法，讓普發現金法制化。財政部表示，收支賸餘要用於減少債務；行政院也給軟釘子，稱眼前最重要是處理總預算案；綠委更批在野搞民粹、討好選民。

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聘婚姻來台新住民 僱主月領1.1萬

截至2024年底我國新住民人數已逾60萬人，勞動部近日預告要把新住民納入就業服務對特定就業對象中，一旦公告納入後，未來僱主聘用新住民可望月領1萬1000元，新住民求職時也能享有交通補助金、臨時工作津貼或職業訓練生活津貼等協助，且接受職業訓練也是100％全額補助。但學者提醒，特定就業對象人數越來越多，恐稀釋資源，新住民的就業困境為就業歧視及勞動條件不佳，給付津貼是否能夠能夠改善其就業處境仍有待商榷。

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前立委張顯耀疑似接受中國代理人指示，於總統大選時支持特定候選人組合，橋頭地檢署昨天依涉犯反滲透法起訴。（資料照）

男子梁慶飛夥同假律師李克毅等人組吸金集團，坑殺投資者共23億4千餘萬元，犯罪過程宛如「台版華爾街之狼」，台北地檢署昨起訴梁慶飛、李克毅等26人。（資料照）

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