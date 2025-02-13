出門帶傘！11縣市大雨特報 今全台陰雨

中央氣象署表示，今天各地降雨機率高，基隆北海岸及山區降雨最明顯。（資料照）

2025/02/13 06:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（13日）大陸冷氣團加上南方雲系影響，台灣各地及澎金馬降雨機率高，基隆北海岸及各地山區降雨最明顯，西半部也有局部較大雨勢，下半天雨勢稍減，基隆北海岸及中南部仍有較大雨勢發生的機率。

氣象署凌晨2時13分發布「大雨特報」，東北季風及南方雲系影響，今天基隆北海岸、台南地區及新竹至南投、嘉義、高雄、台東山區有局部大雨發生的機率。

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氣溫方面，清晨中部以北、宜蘭及澎湖低溫只有13至16度，花東及南部16至19度；白天由於陰雨且冷空氣影響，台灣各地及澎湖高溫約16至20度，金門全天11到16度，馬祖10到12度；中部以北3500公尺以上高山仍有零星降雪機率。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級，馬祖短時間可能達「紅色警示」等級；金門為「紅色警示」等級。

明天（14日）大陸冷氣團減弱，天氣仍較冷；水氣仍多，各地山區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

15日各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼；東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，晚起鋒面通過，北部地區轉為局部短暫陣雨。

16日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

17日、18日東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；各地為多雲到晴，僅東半部地區及基隆北海岸有零星短暫雨。

19日東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼；各地為多雲到晴，僅東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 17 16 ~ 17 18 ~ 20 17 ~ 19

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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