台南去年捕獲上千隻眼鏡蛇 仁德等8行政區最多

眼鏡蛇環境應能力強，可以適應相當多元的環境。（王士豪提供）

2025/02/13 00:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市2024年全年共捕獲近6千隻蛇，其中眼鏡蛇有1319隻，僅次於無毒臭青公1570隻，捕蛇高峰期為5至10月，各行政區則以仁德區121隻居冠，其次為麻豆區75隻，之後為官田、安南、後壁、歸仁、西港、下營，均在60隻以上。

台灣爬行類動物保育協會理事王士豪表示，眼鏡蛇主要分佈於500公尺以下低海拔地區，平地則出現於農田、樹林等環境，其適應能力強，可以適應相當多元的環境，由於天然棲地減少，加上眼鏡蛇白天活動的習性，比較容易和人類活動重疊，相遇的情形也隨之變高。

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根據南市農業局統計，去年台南一整年民眾通報捕獲的蛇類，共20種5967隻，其中前5名，以臭青公（又名臭青母、王錦蛇）1570隻最多，其次為眼鏡蛇有1319隻，南蛇798隻 、黑眉錦蛇603隻、雨傘節522隻。

除了眼鏡蛇和雨傘節外，名列台灣六大毒蛇的還有龜殻花捕獲277隻、赤尾青竹絲154隻，鎖鏈蛇和百步蛇則為零。

南市農業局森保科長朱健明表示，台南市委外廠商捕獲蛇類數量，每年約5、6千隻，去年近6千隻，數量並沒有特別多，捕獲高峰期為5至10月，去年以8月捕獲893隻最多，12月至2月最少，每月只有100多隻。

王士豪說，台灣的蛇不太會冬眠，但當氣溫突然降低時，牠們的活力仍會降低。如果碰到眼鏡蛇等蛇類，只要不騷擾牠，蛇不會主動攻擊人的，但很多人不了解，只因為怕蛇就要把蛇打死，這樣反而容易被咬，只要把動作放小，不要嚇到蛇，並通報後隨時注意動向即可。

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