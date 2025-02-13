獨家》驚世巨鱔出水！高雄釣友釣獲「鱷魚火箭」 學者認證：史上最大尾

林姓釣友（左）釣獲台灣史上最大尾的「鱷魚火箭」鱷雀鱔（右）。（林姓釣友提供）

2025/02/13 00:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄林姓釣友日前釣獲長達195公分、身圍80公分、俗稱「鱷魚火箭」的外來魚種鱷雀鱔，研究20年外來種魚類的學者廖運志形容「這尾魚真的很巨大」，驚呼：「不僅打破台灣野外紀錄，成為已知台灣最大尾，尚未發現野生繁殖，值得深入探究對原生種的影響。」

台北市立大學地球環境暨生物資源學系助理教授廖運志指出，鱷雀鱔也稱福鱷，是北美洲的大型淡水魚，台灣偶有紀錄，中文名為「錘骨雀鱔」，但牠不是鱷魚，和雀類無關，更非鱔魚，只因密布牙齒、長嘴形狀像鱷魚、身形像鱔魚，就被冠上這三種動物的名稱。

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林姓釣友表示，依他在河川及湖泊垂釣的經驗，非常少釣獲鱷雀鱔，堪稱「罕見」；去年12月得知有人在南部某縣市的河川釣獲170公分長的鱷雀鱔，他循線前往，在河邊可目視多尾，但直到第6趟的2月9日才首次釣獲，沒想到竟把「驚世巨鱔請出水」。

林姓釣友指出，當天上午8點開始垂釣，11點多仍無所獲，打算中午12點離開，「說時遲那時快，收餌時定住了」，感覺打到東西，但沒動靜。

不久，開始緩慢移動，然後竿捲無限循環地出線拉回，共計耗費約40分鐘「才成功請魚上岸」，測量長達195公分、身圍80公分，懷疑還有「更大尾」。

林姓釣友發現，這尾鱷雀鱔的鰓蓋纏繞塑膠繩，研判可能纏住牠的頸部好幾年，隨著牠愈長愈大，塑膠繩就愈來愈緊，緊到「皮膚」已潰爛。

廖運志指出，鱷雀鱔屬於較原始的魚類，牠們的祖先在恐龍出沒的侏儸紀就已出現，野外體長可長達3公尺，以魚、蛙、水鳥為主食，若受到驚嚇會亂竄，目前基隆海科館飼養1隻白化鱷雀鱔，長度僅約1公尺。

廖運志表示，台灣早年由水族業者引入鱷雀鱔，但因體型大、不易飼養，就被放流野外，這次長約2公尺的「巨大」鱷雀鱔是否會對生態造成影響，仍要持續研究。

釣獲的鱷雀鱔長195公分。（林姓釣友提供）

林姓釣友（右）釣獲台灣史上最大尾的「鱷魚火箭」鱷雀鱔（左）。（林姓釣友提供）

林姓釣友剪斷纏繞鱷雀鱔頸部的塑膠繩。（林姓釣友提供）

鱷雀鱔頭部。（林姓釣友提供）

釣獲的鱷雀鱔長195公分。（林姓釣友提供）

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