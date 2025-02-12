元宵大補水！ 逢供灌一期稻作 曾文水庫迎開春最大降雨量

受鋒面通過與雲系北移的影響，曾文水庫上游出現今年以來單日最大降雨量。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/12 23:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕鋒面通過，加上南方雲系北移，為全台帶來水氣，正供灌一期稻作的曾文水庫，集水區出現今年以來單日最大降雨量，預估可望「進帳」逾250萬立方米，可謂元宵節大補水。

國內規模最大的曾文水庫，集水區今天一早陰雨連綿，水利署南區水資源分署觀測，直到深夜11點，累積已逾50毫米，水氣相當明顯。

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一期作灌溉已經啟動，將會持續至6月上旬，計畫供水量為2億立方米；截至今晚，曾文水庫水位標高227.88公尺，蓄水率92.21%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量接近5.1億立方米，水情穩定。

由於曾文水庫集水區的嘉義大埔，元月21日以來，地牛翻身頻仍，由於連震後，土石較為鬆動，今天又出現明顯降雨，恐會加劇沖刷力道，南水分署密切監控上游山坡，目前並無嚴重的崩塌狀況。

0121後，震央在集水區的曾文水庫，結構安全引起關注，南水分署持續檢查壩體設施，一切無恙，運作正常。

南水分署提到，0121地震後，立即啟動安全檢查機制，並透過專業儀器每天進行滲流水質水量的即時監控，水庫各項設施與偵測數據都正常，穩定供水。

曾文水庫屬土石建造的大壩，0121並未超過所設計的地震承受度，且沉陷與位移測量也無異樣，溢洪道、閘門等重要附屬設施檢查都正常，整體安全無虞。

南水分署也強調，已與林業及自然保育署、農村發展及水土保持署等單位建立資訊整合機制，掌握集水區崩塌情況，即時因應，目前一切平安。

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