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    高雄五甲龍成宮元宵乞龜 3歲童8聖杯奪下3688斤大龜王+小金龜

    全國最大媽祖廟五甲龍成宮今晚元宵乞龜大賽，由3歲童蕭廷翰8聖杯奪下3688斤「大龜王」及1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

    全國最大媽祖廟五甲龍成宮今晚元宵乞龜大賽，由3歲童蕭廷翰8聖杯奪下3688斤「大龜王」及1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

    2025/02/12 23:11

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最大媽祖廟五甲龍成宮今晚舉辦元宵乞龜大賽，最大獎是3688斤「大龜王」加碼1兩小金龜，214人廟堂擲筊PK總冠軍，由3歲幼童蕭廷翰連擲8聖杯獨得最大獎，場面熱鬧滾滾。

    高雄市鳳山區五甲龍成宮今年以白米、五穀雜糧、飲料，打造3688斤「大龜王」，加碼贈送1兩重小金龜，其次為3錢2重金項鍊、1錢重金戒指，民眾乞龜人潮多，近6千人參加擲筊，5聖杯才能進入決賽，總計214人進入決賽。

    五甲龍成宮今晚舉辦元宵晚會及乞龜大賽，214人齊聚廟堂，擲筊爭奪最大獎，由3歲幼童蕭廷翰連擲8聖杯，獨得3688斤大龜王及1兩小金龜，民眾圍觀驚呼、鼓掌，恭喜他贏得大獎。

    幼童蕭廷翰父母親表示，今帶2名孩子參加決賽，原本志在參加不在得獎，沒想到首次參加擲筊大賽，蕭廷翰就奪下最大獎，一家人感動又驚喜，感謝媽祖保佑，有福氣獲得大獎，並給予行善機會，「大龜王」將與大家分享喜悅，小金龜則會留作紀念；蕭廷翰則開心可以把大小龜帶回家。

    另蔡菁卉、李品蓁2人擲出6聖杯，進入二度決賽，最後由蔡菁卉連擲4杯勝出，奪下二獎3錢2重金項鍊，李品蓁3聖杯獲得三獎1錢重金戒指；還有6人擲出5聖杯多次PK，場面熱鬧滾滾。

    鳳山區五甲龍成宮為全國最大媽祖廟，與苗栗白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮友好，3廟多次舉辦遶境盛會，北中南串聯打響知名度，主委鄭振成表示，今年近6千人參加乞龜，有214人進入決賽，今晚PK賽超精彩，且人人有獎，至少領到2斤雞蛋龜。 

    全國最大媽祖廟五甲龍成宮今晚元宵乞龜大賽，由3歲童蕭廷翰8聖杯奪下3688斤「大龜王」及1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

    全國最大媽祖廟五甲龍成宮今晚元宵乞龜大賽，由3歲童蕭廷翰8聖杯奪下3688斤「大龜王」及1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

    全國最大媽祖廟五甲龍成宮今晚元宵乞龜大賽，由3歲童蕭廷翰8聖杯奪下3688斤「大龜王」及1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

    全國最大媽祖廟五甲龍成宮今晚元宵乞龜大賽，由3歲童蕭廷翰8聖杯奪下3688斤「大龜王」及1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

    全國最大媽祖廟五甲龍成宮今晚元宵乞龜大賽，由3歲童蕭廷翰8聖杯奪下3688斤「大龜王」及1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

    全國最大媽祖廟五甲龍成宮今晚元宵乞龜大賽，由3歲童蕭廷翰8聖杯奪下3688斤「大龜王」及1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

    全國最大媽祖廟五甲龍成宮今晚元宵乞龜大賽，由3歲童蕭廷翰8聖杯奪下3688斤「大龜王」及1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

    全國最大媽祖廟五甲龍成宮今晚元宵乞龜大賽，由3歲童蕭廷翰8聖杯奪下3688斤「大龜王」及1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

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