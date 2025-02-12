金門元宵燈節錢錢蛇進來！金蛇$造型送好運 許仙愛情故事伴水舞

金門元宵節主題燈是「福蛇迎春」以許仙愛情故事為題材，金蛇身姿依「$」符號設計。（記者吳正庭攝）

2025/02/12 23:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「蛇舞新春好運來」元宵燈節今晚歡樂登場，主題燈「福蛇迎春」位於金湖鎮蘭湖畔，以許仙愛情故事為題材，搭配水舞演出。元宵燈展出地點除了蘭湖周邊，瓊林及小徑也有展出，展到23日。

縣文化局說，今年元宵節主題燈是「福蛇迎春」，金蛇身姿依「$」符號設計；傳說中，金蛇象徵著繁榮與幸運，據說每當金蛇舞動時，就會為人們帶來好運與財富，展示過程，被縣長陳福海認為「太寫實」的金蛇，口中也不時會吐出雲霧。瓊林展區結合老街布設撞球台、冰果室、理髮店、戰車、時空寄情等造型的LED燈組，展現軍中樂園意象；瓊林里辦公室對面的怡穀堂也有元宵書展；在蘭湖、小徑以互動燈組為主。每天下午6點到晚間10點展出

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元宵燈節活動由副縣長李文良敲鑼宣示開幕後點燃主題燈，同步啟動水舞；接著是「猜燈謎」。活動周邊還有為期2天的美食文創童玩攤位。

李文良說，很高興在這樣一個團圓的日子和大家聚在一起，希望聚集更多能量，共同努力、集氣，來年一起加油；行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、立委陳玉珍國會辦公室主任董志謀等人均出席，金沙鎮長吳有家更幽默地說，原以為各鄉鎮長只有他1人到場，卻沒想到還是被請上台致詞；金湖鎮民代表會主席蔡乃靖以地主身分表達歡迎。

金門「蛇舞新春好運來」元宵燈節蘭湖裡還有水舞表演。（記者吳正庭攝）

金門「蛇舞新春好運來」元宵燈節舉辦猜燈謎，現場民眾反映熱絡，為爭取獎品踴躍舉手答題。（記者吳正庭攝）

金門「蛇舞新春好運來」元宵燈節點燈儀式，由副縣長李文良（左四）敲鑼開幕，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右五）、金沙鎮長吳有家（右四）、立委陳玉珍辦公室主任董志謀（右三）等人都到場共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

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