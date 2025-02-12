神助攻！花壇鄉長收攤前捐2萬 彰市燈籠義賣「老担」收入達標

去年花壇鄉長顧勝敏（右）在「老担」先捐6千元，再捐1萬元，今年趕在收攤前一口氣捐出2萬元。（資料照）

2025/02/12 22:00

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化家扶中心古早燈籠義賣今年邁入第30年，從2月8日起開賣至12日元宵節當天，彰化市曉陽路、民族路口「老担」的業績備受矚目，「老担」今天因下雨提前收攤，就在攤位收拾完畢之際，花壇鄉長顧勝敏趕來捐出2萬元，讓「老担」的收入一舉來到95萬4582元，居歷來第3名。

家扶中心資深專員林滿麗說，全縣至今擴展到40個據點，每年各個攤位收入多會有所增減，唯獨曉陽路、民族路口「老担」強力拉抬，靠的是多年來累積的知名度與老顧客力挺，不少人一出手就是數千元甚至數萬元，神秘客每年也都挹注數萬元。

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「老担」今天元宵節進入最後一天義賣，原本預計要賣到下午5點，不料雨勢過大只好提前在3點收攤，沒想到義賣發起人李世湧等人在攤位即將收拾好之際，花壇鄉長顧勝敏專程跨區趕來彰化市，自掏腰包2萬元交給他，讓志工們相當感動。

2022年大年初一至十五日元宵節義賣燈籠收入為225萬元，全縣41個義賣攤位中，光是彰化市曉陽路、民族路口的「老担」就賣出近94萬元；2023年全縣義賣總收入高達295萬元，曉陽路、民族路創攤攤位更一舉賣破103萬元；2024年更高達112萬5472元，創歷來新高；今年經清點原本是93萬餘元，在顧勝敏臨門一腳助攻2萬元後，收入來到95萬4582元，一舉躍居前3名。

彰化家扶主任王震光說，去年顧勝敏先捐6千元，再捐1萬元，今年更一口氣捐出2萬元，以實際行動關懷家扶兒。

彰化家扶燈籠義賣的彰化市曉陽路、民族路口「老担」，今天收攤前還有民眾冒雨來捐款。 （家扶提供）

彰化家扶燈籠義賣的彰化市曉陽路、民族路口「老担」，今天清點收入來到95萬4582元，居歷來第3名。 （家扶提供）

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